Rénovation énergétique : c’est mieux avec des artisans locaux

Développement économique

Publié le 08/11/2022 • Par Solange de Fréminville • dans : actus experts technique, Innovations et Territoires, Régions

En s’appuyant sur le dispositif Dorémi, Valence Romans agglo encourage la rénovation énergétique des maisons. Dorémi forme localement des professionnels, en groupement, à conduire ces chantiers.

[CA Valence Romans agglo (Drôme) 54 communes • 223 300 hab.] Valence Romans agglo a créé en 2015 une plate­forme de rénovation énergétique des maisons individuelles, en réponse à un appel à manifestations d’intérêt de l’Ademe. L’objectif était d’accompagner les particuliers sur les plans technique et financier, ainsi que de mobiliser les artisans drômois, en s’appuyant sur le dispositif Dorémi .

Créé par l’association négaWatt, incubateur de projets pour la transition énergétique, et le bureau d’études Enertech, celui-ci ­facilite la rénovation globale des maisons au niveau « bâtiments basse consommation » (BBC) en une étape (en effectuant les travaux en une seule fois, et non par tranches) pour réduire au minimum les factures­ énergétiques.

Son point fort : la formation. « Nous mettons en place avec la collectivité la formation de formateurs, celle des artisans sur les chantiers et celle des conseillers qui accompagnent les particuliers », indique Noël Courtemanche­, directeur du développement de Dorémi, entreprise de l’économie sociale et solidaire (ESS) portant le dispositif. Elle est basée à Valence et compte cinq agences (à Lyon, Bordeaux, Rennes, Blois et Paris).

Hotline technique

Le volet le plus innovant, c’est « la formation des artisans du bâtiment, en groupement, sur le chantier­ réel de rénovation­ énergétique d’une maison individuelle, afin de bien coordonner les travaux d’isolation, de ventilation…, du toit au plancher », détaille-t-il.

L’un des artisans du groupement, déjà formé et expérimenté, pilote l’opération, depuis le devis global jusqu’au réglage des installations. Il peut s’appuyer sur la hotline technique assurée par le réseau de formateurs Dorémi.

Le financement fait appel aux fonds de la formation de la filière du bâtiment, complétés à hauteur de 10 à 15 % par l’interco et de 30 % par le programme Facilaréno, mis en place par Dorémi avec des subventions du ministère de la Transition énergétique. Pour les artisans, l’avantage est aussi de participer à des chantiers à haute valeur ajoutée, apportés par l’interco, et d’être référencés par celle-ci auprès des ménages voulant engager une rénovation énergétique. Résultat : sur le territoire de l’agglo, une dizaine de groupements d’artisans sont actifs et une cinquantaine de chantiers BBC achevés ou en voie d’achèvement.

Subventions de 20 % à 45 %

« On transforme des factures d’énergie locale en emploi local qualifié », affirme Noël Courtemanche­. Et ce, en finançant les investissements des particuliers dans la rénovation énergétique performante de leur maison grâce aux subventions, à hauteur de 45 % pour les ménages modestes et 20 % pour les ménages dits « intermédiaires », complétées par des prêts à taux zéro.

Dans le cadre de la nouvelle convention 2022-2024 entre la communauté d’agglo et Dorémi, l’objectif est, chaque année, de former trois à cinq nouveaux groupements d’artisans et de rénover 50 maisons au niveau BBC. A l’échelle nationale, Dorémi vise 1 000 rénovations par an grâce à la formation de 375 nouveaux groupements d’artisans dans 150 territoires.

Contact. Anne-Frédérique Couchaud,

anne-frederique.couchaud@valenceromansagglo.fr