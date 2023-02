Un agent de police municipale a-t-il l’obligation de donner son numéro de téléphone personnel à la collectivité ?

Réglementation

Sachant que les agents disposent généralement d’un téléphone personnel, certaines collectivités considèrent qu’elles peuvent se dispenser de leur fournir un moyen de communication professionnel et souhaitent les contacter sur leur téléphone privé. D’où une demande fréquente de communication d’un numéro de téléphone personnel afin de les joindre. Souvent, l’agent ne s’interroge même pas et transmet l’information. Mais en a-t-il l’obligation ? Éléments de réponse avec notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy.

Pas d’obligation

Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à un agent territorial, tel un agent de police municipale, de fournir à son employeur son numéro de téléphone privé, selon la réponse datant de 2019 du ministre chargé des Collectivités territoriales. La transmission des données personnelles étant protégée par la loi, une telle communication ne peut être effectuée qu’à titre volontaire. Il en est de même pour l’adresse mail personnelle ou l’obligation de disposer d’un répondeur.

En outre, aucun texte n’impose à un particulier, salarié ou fonctionnaire, de contracter un abonnement de téléphone, fixe ou mobile, ou de disposer d’une adresse mail.

En dehors du temps de travail effectif (temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles), les agents territoriaux ne sont pas contraints d’être joignables en cas d’urgence.

En cas d’insistance de l’employeur

Si l’employeur réitère sa demande, il est tout à fait possible à l’agent de rappeler les règles qui lui garantissent le respect de sa vie privée : article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et article 9 du code civil. Un rappel de l’agent qui devrait être formulé par écrit et de manière certaine (au besoin LRAR ou récépissé).

La possibilité de mettre en place des astreintes

L’organe délibérant peut déterminer, en vertu de l’article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés.

Le juge administratif considère que doivent être regardées comme étant des périodes d’astreinte les périodes durant lesquelles un fonctionnaire, bien qu’il ne se soit pas déplacé pour effectuer des interventions, a été pourvu d’un téléphone portable professionnel afin d’être joignable à tout moment.

Ou des permanences

En outre, conformément à l’article 9 du décret de 2001, l’organe délibérant peut définir, après avis du comité technique, d’autres situations imposant des obligations de travail sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte, tel est notamment le cas des permanences.

Des modalités fixées d’un commun accord et une contrepartie

Si l’exercice de ces missions implique que l’employeur territorial soit en capacité de contacter l’agent en astreinte voire en permanence, ces modalités devront être définies d’un commun accord entre eux. Par ailleurs, ces obligations de travail feront l’objet d’une rémunération ou d’une compensation, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005.