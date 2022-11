Philippe Bihouix : « Les villes n’ont pas vocation à croître éternellement »

[ENTRETIEN] Aménagement

De livre en livre, Philippe Bihouix, ingénieur centralien et avocat de la cause écologique, tisse sa toile autour de la notion de décroissance. Après s’être penché sur la raréfaction des ressources et les limites des technologies « vertes », dans son ouvrage « Quel futur pour les métaux », et avoir questionné le modèle de la smart city dans « L’Age des low tech – Vers une civilisation techniquement soutenable » (EDP Sciences, 2020, et Seuil, 2014), il s’attaque, avec Sophie­ ­Jeantet et ­Clémence de ­Selva, à la fabrique de la ville à l’heure du zéro artificialisation nette. Dans « La Ville stationnaire – Comment mettre fin à l’étalement urbain ? » (Actes Sud, octobre 2022), les trois auteurs reviennent sur les mantras des politiques urbaines de ces dernières années – la densification à tous crins, les politiques d’attractivité territoriale, le « choc de construction » pour répondre aux besoins de logement, dont certains sont responsables des maux qu’ils prétendaient combattre.

C’est à la mesure que les auteurs appellent, au rééquilibrage des politiques d’aménagement du territoire et, parfois, à des orientations plus radicales, comme le zéro artificialisation brute qui devrait faire bondir certains… Intensifier les usages de l’existant, que l’on parle des habitations vacantes, des résidences secondaires, de la sous-occupation des logements, des bureaux vides : les auteurs décortiquent ces solutions avancées par certains en faisant la part de ce qui est réaliste, et de ce qui ne l’est pas. Une chose est sûre, d’après Philippe Bihouix, annoncer un plan de sobriété énergétique est une bonne chose, mais c’est de changements systémiques dont nous aurons besoin pour atteindre la neutralité carbone en 2050.

D’où vient la notion qui a inspiré le titre de votre ouvrage, la « stationnarité » ?

Depuis que nous avons commencé la rédaction de notre ouvrage, le philosophe et économiste John Stuart Mill (1806-1873), qui a contribué à théoriser cette notion, connaît un certain regain de popularité. Il est l’un des rares penseurs du XIXe siècle à avoir considéré que l’arrêt de la croissance n’était pas un destin affreux et inéluctable, mais au contraire, sans doute, un état souhaitable, une fois que la société aurait atteint un certain niveau de richesses. Nous avons transposé cette logique dans le domaine de l’urbain, en développant l’idée que les villes n’ont probablement pas, non plus, vocation à croître éternellement. Elles peuvent cesser de grandir, de s’étendre, devenir stationnaires, ce qui ne les empêcherait pas de se transformer, de s’épanouir, de s’adapter au changement climatique aussi.

Nous ne sommes pas dans la volonté de décroissance des villes, encore moins quand celle-ci est subie. Mais nous pensons qu’il faut réinvestir une échelle territoriale en vogue depuis la crise sanitaire, celle des villes petites et moyennes, des bourgs, des villages. C’est une échelle à laquelle la transition environnementale sera plus facile à mener qu’à celle de la grande métropole, voire de la mégapole. Ce sera aussi le moyen de venir réinvestir le bâti existant et sous-occupé, dont – mais pas seulement – les fameux logements vacants. Il ne s’agit pas de prôner la ville qui se vide ou même se fige, mais de calmer la croissance des métropoles au profit d’une redynamisation des autres unités urbaines, de penser un aménagement plus harmonieux qu’aujourd’hui.

Vous vous penchez sur le chiffre de 500 000 logements qui seraient à construire chaque année. Selon vous, il ne correspond pas aux besoins réels ?

On met en chantier deux logements pour chaque habitant supplémentaire, cela ne peut durer. D’ailleurs, l’ensemble des rapports et scénarios visant la neutralité carbone en 2050 misent sur une décroissance de la construction : ­l’essor démographique sera plus modéré, le phénomène de décohabitation des ménages atteindra ses limites, le parc de résidences secondaires pourrait être en partie mobilisé…

Sur le temps long, tout le monde reconnaît qu’il faudra construire moins. Cela permettra de se mobiliser sur la rénovation thermique, car nous sommes très loin du rythme de croisière à atteindre – il va falloir multiplier par 20 ou 25 la quantité annuelle de rénovations. De plus, construire moins permettra de construire mieux : on peut fantasmer des bâtiments avec des matériaux de plus en plus « verts » ou biosourcés, mais ces ressources ont leurs limites, on le voit avec le bois et nos forêts fragilisées par différents facteurs.

Vous démontez une autre idée reçue selon laquelle la ville dense serait forcément écologique…

A partir d’une certaine échelle, la densité devient contre-productive. Quand, dans des métropoles, on bâtit des immeubles de grande hauteur qui réclament une énorme quantité de matériaux, on va certainement trop loin. On manque d’études sur le lien entre la forme urbaine et les émissions de carbone « gris » lié aux ressources : une tour nécessitera des fondations plus profondes, des ascenseurs et des pompes, des parkings souterrains…

En outre, dans l’imaginaire de la grande ville dense, on fait ses déplacements à vélo ou en transports en commun, on économise le foncier, tandis que les « méchants habitants » du périurbain utilisent leur voiture et contribuent à l’étalement urbain. Mais dans la réalité, l’hyperurbain consomme autant, voire plus, d’énergie, ainsi que de l’espace déporté à l’extérieur de la ville dense. Malgré les promesses technologiques, il est malheureusement probable que les métropoles ne seront jamais ni vertes ni neutres en carbone.

La politique du zéro artificialisation nette est, pour le moment, mal acceptée par les élus locaux. Vous estimez pourtant que le gouvernement ne va pas assez loin ?

Nous évoquons en effet, de façon provocatrice, le ZAB, pour zéro artificialisation brute ! Le ZAN consiste à réduire considérablement le flux d’artificialisation des terres et à compenser la consommation restante par des mécanismes de renaturation. Sur le papier, c’est tout à fait sympathique, mais l’efficacité réelle, dans la durée, des compensations pose beaucoup de questions, par exemple en termes de biodiversité. Les friches à renaturer seront en compétition avec les besoins de densifier sur des zones déjà artificialisées. Le gisement de foncier disponible pour la compensation risque en réalité de se tarir très vite, si l’on n’est pas capable de ralentir beaucoup plus fortement le flux d’artificialisation.

Evidemment, une trajectoire encore plus forte, plus rapide, vers le zéro artificialisation tout court, heurte nombre d’intérêts économiques. Pendant longtemps, le flux d’artificialisation a contribué à maintenir à flot le système agri­cole, de façon affreusement inégalitaire. En frange des villes et des métropoles, certains font la culbute quand le plan local d’urbanisme est modifié et que leur terrain devient constructible, tandis que d’autres n’arrivent pas à joindre les deux bouts et que des acquéreurs de logement s’endettent sur vingt-cinq ans… Pour rendre le ZAN crédible, il va falloir installer des mécanismes alternatifs tels qu’utiliser les plus-values foncières pour soutenir la mutation de l’agriculture vers des modèles durables.