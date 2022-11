Accord-cadre : pas d’intérêt à agir lorsque l’on n’est plus titulaire

Commande publique

Le Conseil d’Etat a précisé qu’une société qui n’est plus titulaire d’un accord-cadre ne peut pas demander au juge l’annulation des marchés subséquents. En l'espèce, l'accord-cadre avait pour objet le transport scolaire sur dix circuits différents, faisant chacun l’objet d’un marché­ subséquent annuel.

Les accords-cadres multi-attributaires­ à marchés subséquents sont sur le devant de la scène depuis un peu plus d’un an et le début de la crise énergétique. Il s’agit du principal instrument utilisé par les collectivités pour acheter du gaz et de l’électricité depuis qu’elles ne peuvent plus recourir aux tarifs réglementés de vente, dont seules les collectivités de moins de 2 000 habitants ou de moins de dix agents salariés peuvent encore bénéficier. Et le renouvellement de ces contrats s’avère parfois difficile.

Le 3 juin, le Conseil d’Etat apportait une précision au sujet de ces accords-cadres à marchés subséquents : une entreprise qui n’est plus titulaire d’un accord-cadre n’est pas recevable à contester les marchés subséquents pris pour son application si elle n’a demandé au juge ni la reprise des relations contractuelles, ni la suspension de la décision de la collectivité de mettre fin à leurs relations contractuelles, car elle n’a plus d’intérêt à agir.

Transport scolaire

En l’espèce, le département du Bas-Rhin, auquel s’est substituée la collec­tivité européenne d’Alsace, a conclu en 2019 avec trois opérateurs un accord-cadre ayant pour objet le transport scolaire pour des élèves et des étudiants­ en situation de handicap. Ce marché, conclu pour une année scolaire et reconductible trois fois, comportait dix circuits différents, faisant chacun l’objet d’un marché­ subséquent annuel.

Après l’année scolaire 2020-2021, la collectivité a décidé de ne pas reconduire­ l’accord-cadre avec l’une des sociétés – qui s’était occupée cette année-là de plusieurs des circuits – et ne l’a donc pas consultée pour l’attribution des marchés subséquents pour l’année suivante. Ladite société a alors demandé au juge des référés d’annuler les marchés subséquents des dix circuits pour l’année 2021-2022, ce que le juge des référés du tribunal administratif a fait.

Validité de la résiliation

Mais, selon le Conseil d’Etat, cette demande n’est pas recevable puisque la société n’était plus titulaire de ­l’accord-cadre au titre de la période en litige et qu’elle n’avait pas formé devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Un recours qui aurait dû être effectué dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la société a été informée de la résiliation­.