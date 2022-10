Marché de l’énergie : « La liberté de choix est une illusion »

[Entretien] Energie

Publié le 28/10/2022

Alors que les collectivités réclament le retour du tarif réglementé, Thomas Reverdy, sociologue et auteur de « La Construction politique du prix de l’énergie » (éditions Sciences-po, 2014), dresse le bilan de la dérégulation des marchés de l’énergie.

La dérégulation du marché de l’énergie a-t-elle un rôle dans la flambée des prix ?

Thomas Reverdy : La première cause de la flambée des prix est d’abord la rareté du gaz et de l’électricité, et l’incapacité des moyens de production à répondre à la demande. Aujourd’hui, le principal moyen de gérer cette situation de rareté est une très forte hausse des prix. C’est le rôle attendu du marché : définir un prix qui décourage suffisamment la demande pour retrouver l’équilibre. En l’absence de marché, il aurait été nécessaire d’obtenir cet équilibre production-consommation par d’autres moyens qu’un prix, par des mesures autoritaires ou des négociations avec certains consommateurs.