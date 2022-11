ZAN : et si la fiscalité locale prenait en compte les espaces naturels

Fiscalité

Publié le 31/10/2022 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Par le truchement du zéro artificialisation nette, le Conseil des prélèvements obligatoires pose les premiers chaînons d’un glissement vers une fiscalité locale plus verte.

Le 25 octobre, Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a rendu un rapport sur la prise en compte du zéro artificialisation nette (ZAN) par la fiscalité locale. Si le CPO estime qu’il n’est pas possible d’évaluer l’impact de la réforme sur les ressources des collectivités, il acte une augmentation prévisible du prix du foncier.

Lors de son audition par la commission des finances, le 26 octobre, le vice-président du CPO, Patrick Lefas, a estimé qu’«il faudra taxer pour mutualiser ces recettes liées à un foncier plus rare ». Pour autant, une réflexion sur une taxe ZAN est prématurée.

Taxe d’aménagement en tête

Appelé par la commission des finances du Sénat pour éclairer son action lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2023, le CPO rappelle que le Gouvernement a lui-même mis en application la nécessaire prise en compte fiscale du ZAN dans l’article 7 du projet de loi de finances avec une double adaptation de la taxe d’aménagement (augmentation de l’assiette pour les opérations les plus artificialisantes et exonérations pour les opérations de dépollution).

Avec une fourchette de taux allant de 1% à 20 %, la taxe d’aménagement est l’outil à privilégier pour « discriminer les constructions selon leur sobriété foncière ». La mise en place d’un système de bonus-malus est la recommandation phare. Le CPO revient sur la proposition récente (1) de la Cour des comptes de transférer les DMTO au bloc communal, estimant que les droits de mutation pourraient comporter un taux additionnel pour surtaxer les opérations immobilières qui favorisent l’artificialisation. « Aujourd’hui, rappelle Patrick Lefas, le neuf bénéficie d’une réduction de la DMTO, ne faut-il pas inverser cette logique ? »

Le potentiel de développement foncier

Le CPO est favorable à une fusion entre la taxe nationale et la taxe locale sur les plus-values de cessions de terrains nus rendus constructibles. La clause qui exonère, pour la taxe locale, les terrains classés depuis plus de 18 ans en zone à construire devrait être supprimée. Certains territoires pourraient être plus impactés que d’autres et le CPO en appelle à la solidarité verticale et horizontale.

Le critère de potentiel du développement foncier pourrait trouver sa place dans le calcul des dotations aux collectivités. Enfin, alors que la réforme des valeurs locatives cadastrales est repoussée par le projet de loi de finances pour 2023, les critères de répartition comme le kilomètre de voirie posent question. De nouveaux ratios sont à imaginer. Pourquoi ne pas prendre en compte les espaces naturels et les jardins ?