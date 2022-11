Le juge annule un arrêté municipal anti-cirque avec animaux

Sécurité

Publié le 04/11/2022 • Par Léna Jabre • dans : Jurisprudence, Jurisprudence prévention-sécurité

Dans cette commune, le maire a pris un arrêté pour interdire l’installation de cirques et spectacles détenant des animaux en vue de leur présentation au public sur le territoire communal. Le tribunal administratif a annulé cet arrêté, à la demande de l’association de défense des cirques de famille, en raison de l’incompétence de son auteur. La commune relève appel de ce jugement.

Cet arrêté interdisant l’installation de cirques et spectacles détenant des animaux en vue de leur présentation au public sur le territoire communal est fondé sur les pouvoirs de police que le maire tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et motivé par le fait que « la municipalité est garante de la moralité publique et [que] la mise en spectacle d’animaux sauvages ou de certains animaux domestiques dans des conditions incompatibles avec leurs besoins biologiques et leur habitat constitue une atteinte aux valeurs de respect de la nature et de l’environnement protégées par notre Constitution. ».

Le juge souligne cependant que le législateur a confié aux seuls préfets le pouvoir de police permettant de réglementer l’installation dans une commune d’un cirque détenant et utilisant des animaux vivants d’espèces non domestiques, pour des motifs tenant aux conditions d’utilisation de ces animaux, et d’effectuer les contrôles nécessaires. Dès lors, le maire ne pouvait, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale ainsi conférés aux autorités de l’Etat, adopter comme en l’espèce, dans le but d’assurer la protection du bien-être animal, une mesure d’interdiction des spectacles de cirques comprenant des animaux sur le territoire de sa commune.

Si la commune fait également valoir que l’arrêté est intervenu afin de préserver l’ordre public, au titre duquel elle mentionne la nécessaire préservation du bien-être animal et de la dignité animale, elle ne justifie en tout état de cause pas de circonstances locales particulières qui justifieraient d’interdire l’installation de tous les cirques proposant des représentations avec des animaux sauvages ou certains animaux domestiques. La seule présence de nombreuses familles et d’enfants sur le territoire communal, notamment en période estivale, n’est pas de nature à caractériser ces circonstances. Il n’est par ailleurs nullement établi que les services locaux de l’Etat seraient défaillants dans le contrôle de ces spectacles s’il devait subvenir des mauvais traitements à l’égard des animaux présentés par ces cirques autorisés par la réglementation en vigueur.

Enfin, la commune fait valoir qu’un nouveau motif, tiré de l’impossibilité communale d’accueillir tout cirque détenant des animaux dès lors que la commune ne dispose plus de site lui appartenant susceptible de les accueillir dans le respect des règles d’hygiène et de salubrité exigées par la présence d’animaux, pourrait être substitué en tant que de besoin à celui fondant l’arrêté contesté. Toutefois, une telle circonstance n’est pas établie en l’espèce, alors qu’au surplus ces cirques peuvent également s’implanter sur des terrains privés.

Le moyen tiré de l’incompétence du maire pour prendre l’arrêté contesté est de nature à fonder son annulation.