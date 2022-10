Face aux fermetures de places d’hébergement, le ministère se veut rassurant

Hébergement d'urgence

Publié le 28/10/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : Actu expert santé social, France

A la veille du début de la trêve hivernale, fixée au 1er novembre, le ministère chargé de la Ville et du logement fait le point sur l’hébergement d’urgence, les expulsions locatives et la poursuite du « logement d’abord ».

Alors que les associations et les élus locaux se mobilisent depuis la rentrée de septembre pour alerter sur les demandes d’hébergement non pourvues via le 115 et sur la baisse de places en hébergement d’urgence – moins 14 000 places sur 2022 et 2023 – le ministère chargé de la Ville et du logement défend sa politique. Et promet de tout faire pour éviter que les personnes et les familles dorment à la rue cet hiver. Des réunions de concertation avec les associations de l’hébergement d’urgence ont été organisées en amont de la trêve hivernale les 11 et 19 octobre.

Des expulsions maîtrisées

Le ministère rappelle donc que, depuis la crise sanitaire, les expulsions locatives ont été maîtrisées. Comparé aux chiffres d’avant crise – environ 16 000 en 2019 – les expulsions ont été divisées par ...