Le juge écarte l’application d’un contrat pour cause d’une extrême disproportion des prix

Contentieux

Publié le 02/11/2022 • Par Léna Jabre • dans : Jurisprudence, Jurisprudence

Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

Dans cette affaire, il s’agissait de deux contrats de location, l’un pour du matériel d’impression et l’autre pour du matériel de reprographie.

Pour écarter ces deux contrats, le tribunal administratif s’est fondé sur le montant des loyers versés dans le cadre du premier contrat, représentant plus de soixante-dix fois la valeur réelle des matériels loués, et sur le montant cumulé des loyers dus dans le cadre du second contrat, représentant plus de quatre fois cette valeur, et a estimé qu’il n’était pas établi que les sommes versées sur le fondement de ces contrats auraient eu une autre contrepartie que la mise à disposition des matériels loués. Il en a déduit, eu égard à l’extrême disproportion entre la valeur de ces matériels et les loyers versés, que ces contrats avaient pour objet, nécessairement illicite, le paiement par le loueur de sommes dépourvues de toute contrepartie.

Pour se défendre, la société a produit une facture qui mentionne un montant de 42 785, 36 euros HT pour trois imprimantes. Mais le loueur, de son côté, a présenté des pages de présentation de ce type d’imprimante couleur de bureau, tirées de sites « Internet » de vente spécialisés, démontrant que le prix de vente unitaire d’un tel matériel est compris entre 130 et 280 euros. La société n’est donc pas fondée à contester l’existence d’une disproportion manifeste entre la valeur de ces matériels et les sommes versées à titre de loyers, dans le cadre des deux contrats. Elle n’est par conséquent pas fondée à contester le caractère illicite de ces contrats et à en demander l’application.