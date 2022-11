A Rochefort, la mission locale et Pôle emploi font décoller le contrat d’engagement jeune

Social

Le contrat d’engagement jeune (CEJ) a été lancé en mars 2022. Il peut être mis en place aussi bien par les missions locales que par Pôle emploi. Le CEJ est destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans qui ne sont ni étudiant, ni en formation, et souffrent de difficultés d’accès à un emploi durable. Dans la région de Rochefort, les équipes de la mission locale et de Pôle emploi se sont rapprochées et ont réfléchi à une offre de services commune.

Chiffres-clés La mission locale couvre les territoires de la CA Rochefort océan (25 communes, 63 500 hab.) et des CC de l’Ile d’Oléron (8 communes, 22 100 hab.) et du bassin de Marennes (6 communes, 15 400 hab.).

Effectifs : 8 conseillères interviennent sur le CEJ sur l'ensemble du bassin d'emploi, 5 pour la mission locale et 3 pour les deux agences de Pôle emploi. Contact : Paul Durand, directeur de la mission locale, p.durand@milo-rmo.com

« Nous sommes une génération atypique, personne ne sait comment nous aider », confie ­Dimitri, 24 ans. Titulaire d’un BTS en systèmes numériques, il a également étudié la musicologie à l’université de Rouen pendant un an. Mais l’incendie de l’usine Lubrizol, en septembre 2019, l’oblige à rentrer dans sa ville natale, Rochefort. Puis vient la crise sanitaire avec son lot de confinements… « C’est difficile. Je vois la vie dans des nuances de gris », murmure Dimitri, qui a signé son contrat d’engagement jeune en avril. Le CEJ est destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus qui ne sont ni étudiants ni en formation et qui souffrent de difficultés d’accès à un emploi durable.

« Les conseillers, ce sont les seuls qui peuvent m’aider physiquement et mentalement. J’ai l’opportunité d’être enfin soutenu et d’avoir l’attention que je mérite. » Dimitri a deux jobs : porteur funéraire et placier au théâtre de la Coupe d’or. Il veut montrer qu’il est utile. Quand il ne sait que faire, il va à l’espace de coworking de la mission locale Rochefort-Marennes-Oléron. Cet espace équipé d’outils informatiques et dédié aux jeunes en CEJ est animé tous les après-midi de la semaine par les conseillers de la mission locale et de Pôle emploi. « Quand ils sont en rade dans leur parcours ou un peu isolés, les jeunes ont toujours un conseiller à leur disposition. Cela correspond à environ quinze à vingt heures d’activité hebdomadaire obligatoire », précise Fabienne L’Hullier, directrice adjointe de la mission locale.

Lieu de symbiose

Cet espace symbolise la symbiose entre les équipes de Pôle emploi et de la mission locale. « Le rapprochement s’est fait de façon naturelle. On est régulièrement en contact », explique Frédérique Sola, conseillère « CEJ » de Pôle emploi. « Le fait que nos directions s’entendent bien, ça joue », ajoute Noriane Daudon, conseillère « CEJ » de la mission locale. Mais les jeunes voient aussi dans cet espace ­l’occasion de ­rencontrer et d’échanger avec leurs pairs. « C’est super motivant ! » se réjouit ­Natacha, 21 ans. Cette dernière avait passé un bac pro agricole dans l’objectif de participer, avec ses parents, à la création d’une ferme pédagogique. Mais un accident en 2020 a mis fin à ce rêve, car elle ne peut plus porter de charges lourdes. « Je me suis inscrite dans le CEJ pour être accompagnée dans ma réorientation professionnelle et trouver un métier d’avenir. Maintenant, j’ai un projet d’apprentissage dans la petite enfance », explique-t-elle.

La jeune femme a suivi le parcours « valorisation de son image pro » de Pôle emploi. « Les mises en situation d’entretiens d’embauche m’ont beaucoup aidée car je suis une grande stressée », poursuit celle qui a déjà trouvé une structure à Saint-Nazaire-sur-­Charente pour l’accueillir à la rentrée de septembre. « Nous avons souhaité élaborer une offre de services commune », affirme ­Valérie Illy, directrice de Pôle emploi à ­Rochefort. Aux ateliers proposés par son employeur, tournés vers l’insertion professionnelle, s’ajoutent ceux de la mission locale, destinés à lever les freins périphériques : accès au logement, mobilité. Enfin, des activités plus généralistes ont été mises en place : sensibilisation aux arnaques, formation de sauveteur secouriste… Toutes ces offres sont recensées sur le site « linscription.com ».

Vers une culture partagée

Mais certaines actions sont individualisées et élaborées par le jeune et son conseiller. Ainsi, Nicolas, 19 ans, titulaire d’un CAP en mécanique, qui rêve de devenir garde forestier, a signé un CEJ dans l’attente du concours. « Pour la Fête de la nature, nous avons créé, avec ma conseillère, un parcours de géolocalisation dans Rochefort, avec des énigmes », raconte-t-il. Il est passé sur la webradio créée il y a quatre ans par la mission locale. Animée par les jeunes et par le chargé de projets, Emmanuel Ecale, elle propose un live tous les jeudis matin. « Cette mise en situation aide les jeunes à prendre la parole en public, à gérer leur stress », explique Emmanuel Ecale. Dimitri prépare par exemple une chronique sur la musique métal.

Sur ce territoire, Pôle emploi et mission locale ont appris à se connaître. « Nous avons la culture de l’accompagnement global. Pôle emploi possède celle des droits et devoirs », estime Paul Durand, directeur de la mission locale. De son côté, Valérie Illy l’assure : « Nous sommes dans une culture commune. Certes, la mission locale est moins coercitive. Nous, quand un jeune ne vient pas au rendez-vous une fois, ça passe. La deuxième fois, on commence à se fâcher. A présent, nous apprenons la patience de la mission locale. Avec un souci commun : placer le jeune au centre de nos préoccupations. »

« Une journée commune aux équipes a suscité la créativité » « Nous nous sommes rapprochés de Pôle emploi dès janvier 2020, avec la mise en place des emplois francs, destinés aux jeunes des quartiers prioritaires, explique Fabienne L’Huillier, directrice adjointe de la mission locale de Rochefort-Marennes-Oléron. Mis en pause par la crise du Covid, notre partenariat s’est ravivé lors du travail autour du plan Un jeune, une solution, lancé en juillet 2020. Nous avons élaboré des outils de communication communs à l’intention des entreprises.Nous avons créé un outil Google Drive partagé et avons ­rencontré les élus locaux. C’est tout naturellement que nous avons abordé ensemble le contrat d’engagement jeune. Nous avons réuni nos équipes en février pour élaborer une offre de services commune. La journée a été animée par une équipe de facilitateurs de la direction régionale de Pôle emploi, avec l’objectif de susciter la créativité et l’imagination. Cette journée d’intelligence collective a renforcé la ­cohésion des équipes. »

