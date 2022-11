Le télétravail le mercredi, bonne ou mauvaise idée ?

Organisation

Source d’inégalité entre agents pour les uns, facteur d’égalité femmes-hommes pour les autres, le télé­travail le mercredi fait débat.

Télétravailler le mercredi peut être perçu comme un moyen de passer plus de temps avec ses enfants et d’économiser des frais de garde. L’expérience des confinements a cependant montré les limites du travail à domicile avec de jeunes enfants. Alors, pour ou contre le télétravail le mercredi ? Sur le réseau social LinkedIn, Karine­ ­Matuszynski, coach professionnelle et consultante RH, rapporte que, dans l’accord sur le télétravail signé avec les représentants du personnel dans sa structure, il est écrit noir sur blanc que ce « n’est pas un mode de garde des enfants ».

L’enjeu de la rémunération

Face à l’augmentation des demandes, des collectivités comme Roubaix (2 400 agents, 98 800 hab., Nord) ont dû arbitrer. « Nous nous sommes retrouvés face à un risque d’embouteillage avec les agents travaillant à 80 % », relate ­­Olivier Aymard­, directeur des ressources humaines. Il a donc été décidé, en accord avec les organisations syndicales, de ne pas autoriser le télétravail ce « jour des enfants » en raison du risque accru d’inégalité avec les agents qui n’ont pas la possibilité de télétravailler et sont, de fait, obligés d’opter pour le temps partiel s’ils ne veulent pas être sur le pont le mercredi.

Pour autant, Olivier ­Aymard n’exclut pas un assouplissement de la règle, sous certaines conditions, « si cela peut éviter des dépenses liées aux frais de garde d’enfants et les déplacements, notamment ».

« Interdire le mercredi ne respecte pas l’accord sur le télétravail dans la fonction publique. Les activités sont télé­travaillables ou non, pointe ­Mylène ­Jacquot, ­secrétaire générale de la CFDT - Fonctions publiques. On n’est pas sur des postes ou des métiers. L’argument de la différence entre les agents administratifs et techniques n’est pas recevable. Même ces personnels peuvent potentiellement télétravailler, quand une part de leur activité n’est pas sur le terrain. »

La Fédération CGT des services publics n’a pas eu de ­remontées de cas concernant cette question particulière. Pour sa secrétaire générale, ­Natacha Pommet­, « si télétravailler ce jour-là peut permettre de repasser à 100 % afin d’avoir un salaire décent, c’est une bonne chose. Toutefois, on ne peut pas à la fois travailler et garder des enfants ». Selon elle, « ce sujet met surtout en lumière les faibles rémunérations dans la fonction publique ».

D’après Mylène Jacquot, il faut s’interroger sur ce qu’est le télétravail et sur le management. « Nous défendons le principe de la liberté d’organisation. Ce qui compte, c’est que la personne soit joignable et que le travail soit fait. Il faut évidemment aussi veiller à ce qu’il n’y ait pas d’intensification et de risques pour les conditions de travail. Quoi qu’il en soit, les règles en matière de télétravail ne doivent pas être l’occasion de maintenir des femmes à temps partiel », assène-t-elle.

Journée « sacrifiée »

A Mérignac (1 400 agents, 72 200 hab., Gironde), le télétravail est autorisé à raison d’un jour par semaine, mercredi compris. « L’agent doit être joignable sur les plages horaires fixes. Cependant, si quelqu’un veut opter pour le mercredi, notamment afin de ­récupérer ses enfants au centre de loisirs le midi pour déjeuner avec eux ou d’aller les chercher à 17 heures, cela ne pose pas de problème », indique la directrice générale des services, Elodie­ ­Portelli. Mais elle ouvre un autre débat : « Certains se posent la question inverse. Pourquoi ne pas imposer le télétravail le mercredi ? » Etant donné que des agents à 80 % ne travaillent déjà pas le mercredi, cela permettrait de « sacrifier » cette journée en ne prévoyant ni réunion, ni travail en collectif.