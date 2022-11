Inondation : les conditions dans lesquelles l’exploitant d’une installation fermée peut être indemnisé

Sécurité

Publié le 31/10/2022 • Par Léna Jabre • dans : Jurisprudence, Jurisprudence prévention-sécurité

En l’absence même de dispositions le prévoyant expressément, l’exploitant d’une installation dont la fermeture a été ordonnée sur le fondement des pouvoirs de police dévolus au maire par le 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour prévenir les conséquences d’éventuelles inondations, est fondé à demander l’indemnisation du dommage qu’il a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l’intéressé.

Dans cette affaire, un propriétaire a vu son camping, installé à proximité de cours d’eau, classé en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondations (PPRI) de la commune. A la suite de pluies diluviennes, le camping a été inondé. Le propriétaire a demandé au juge de condamner la commune à lui verser une somme totale de 1 116 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices subis en raison de l’arrêté du préfet décidant la fermeture définitive du camping.

En dépit du classement du camping en zone rouge du PPRI et des inondations liées aux crues du cours d’eau qui se sont produites fréquemment au cours des années précédant les dernières inondations, le maire de la commune n’a pas remis en cause la poursuite de l’exploitation du camping avant ces dernières. Mais le juge relève que celles-ci, classées en catastrophe naturelle et qui ont entraîné plusieurs décès dont l’un dans la commune, ont été d’une particulière gravité et ont directement touché les installations du camping, qui s’est trouvé submergé et dont une partie des installations a été détruite. Dans ces conditions, ces inondations constituent une circonstance extérieure nouvelle, justifiant de renforcer le niveau de précaution et de prévention du risque d’inondation.

Le juge souligne aussi qu’il ne semble pas que le requérant ait engagé à ses frais des travaux inutiles au cours de la période ayant séparé les inondations de l’arrêté décidant la fermeture définitive du camping, alors qu’au demeurant, par un courrier, le préfet avait expressément interdit toute remise en état des installations de ce camping. Dans ces circonstances, la fermeture du camping, installé sur un site exposé à des risques élevés d’inondation, ne peut être regardée comme un aléa excédant ceux que comporte nécessairement une telle exploitation.

Enfin, les circonstances relatives, d’une part, au défaut d’entretien des ouvrages publics qui serait à l’origine des inondations et, d’autre part, à l’incitation des pouvoirs publics au développement économique de camping dans le département sont sans incidence aucune sur l’engagement de la responsabilité de la commune du fait de l’arrêté pris par le préfet, se substituant au maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police.

Par conséquent, le requérant n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune.