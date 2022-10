Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 22 au 28 octobre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Les ingénieurs font du ski – Aucun massif n’a été oublié. Le ministère de la Transition écologique a annoncé, dans un communiqué, les 42 nouveaux projets locaux retenus dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt Avenir Montagne Mobilités. Dotée de 3,7 millions d’euros, cette nouvelle enveloppe – qui s’inscrit dans le programme Plan Avenir Montagnes – est un soutien en ingénierie pour des projets durables et innovants de mobilités du premier et dernier kilomètre. Le ministère de citer l’exemple d’un « vélo-bus » attendu dans la communauté de communes du Pays des Ecrins. Et ce soutien se prolonge par une subvention de 300 000 euros à destination du Cerema pour qu’il accompagne les territoires primés.

Gaz à tous les étages – Après EcoWatt [lire aussi notre article], voici Ecogaz. Sur le modèle de la plateforme de RTE, GRTgaz, Terega et l’Ademe lancent un site Internet qui informe les consommateurs sur les tensions du réseau de gaz. Comme l’explique Environnement magazine, ce « baromètre du gaz » indique les niveaux de consommations ; il alerte citoyens et acteurs publics et privés sur les éventuelles tensions du réseau. Pour cela, l’actualisation (une fois par jour) s’appuie sur les prévisions de consommations des prochains jours et sur l’équilibre entre les entrées et les sorties de gaz sur le réseau. Un code couleur (vert, orange, rouge) permet, d’un coup d’œil, de comprendre la situation. En cas d’alerte orange ou rouge, les consommateurs seront prévenus et incités à réduire leur consommation.

La bataille du rail – « Provoquer le choc d’une offre ferroviaire ». Tel est, en résumé, le message porté par 15 présidents de région dans une tribune publiée dans les colonnes du quotidien Le Monde. De Carole Delga (Occitanie) à Laurent Wauquiez (Auvergne-Rhône-Alpes) en passant par Xavier Bertrand (Hauts-de-France), tous les signataires réclament un budget de 10 milliards d’euros par an pendant 10 ans (porté par l’Etat, l’Europe, les collectivités et la SNCF) pour assumer les travaux d’infrastructure nécessaires afin de restaurer et de relancer le réseau national et régional. Parmi les ressources espérées figurent, notamment, une partie des recettes dégagées par les concessions d’autoroutes.

Mettre l’eau à la bouche – Face au constat qu’un quart des habitants de la Guadeloupe n’a pas accès à l’eau tous les jours et subit de nombreuses coupures, le Conseil économique social et environnemental (Cese) a publié un avis pour évoquer des actions à mettre en place. Il recommande ainsi d’engager un plan d’action prioritaire en Guadeloupe, Martinique et Mayotte avant trois ans pour supprimer les interruptions de service. Il en appelle également à une proposition de loi conférant « un droit opposable à l’accès à l’eau potable pour tous ». Et il préconise de mettre en place un tarif social de l’eau et de distribuer des chèques eau.

Pierres à l’édifice – Comme le rapporte Actu Environnement, les ministres européens de l’énergie ont trouvé un accord autour de la performance énergétique des bâtiments. Ils prévoient ainsi que tous les bâtiments neufs seront à zéro émission à partir de 2030, avec une échéance fixée à 2028 pour les bâtiments publics. Ceux-ci devront aussi être conçus « de manière à optimiser leur potentiel de production d’énergie solaire ». Autre décision : tous les bâtiments non résidentiels existants devront limiter leur consommation d’énergie primaire de 15% d’ici à 2030. Avant que ce texte passe au Parlement, la France (et d’autres pays) veulent revoir ces ambitions à la hausse.

Donner de la voie – L’entreprise Keolis a été reconduite dans son rôle de délégation de service public pour les transports de la métropole bordelaise. Le contour de ce nouveau contrat est présenté par Sud-Ouest. Pour 2,2 milliards d’euros sur la période 2023-2030, Keolis devient la première entreprise à mission du domaine des transports et voit son champ d’action s’élargir : en plus des bus et des trams, Keolis doit aussi agir sur la politique vélo ou les services scolaires. Objectif : faire 4 millions de km de plus que la précédente DSP.

Prise de terre – Un reportage de France Info s’inquiète de l’avenir des 45 millions de terres excavées sur le chantier du Grand Paris express. Évacuées en partie vers une carrière en Normandie, l’opération semble provoquer des problèmes de nuisances sonores et de sécurité, dénoncés par des associations qui refusent d’être « la poubelle du Grand Paris ».

Verte de joie – La ville de Valence (Espagne) est la lauréate du prix « Capitale verte de l’Europe » 2023 attribué par la Commission européenne. Elle succède ainsi à la ville de Grenoble, comme le rappelle France 3 bleu Auvergne-Rhône-Alpes. Le prix de « Feuille verte européenne 2024 » est par ailleurs attribué à Elseneur (Danemark) ainsi qu’à Velenje (Slovénie).

Et aussi…

Pour des questions de sobriété énergétique, le département du Val d’Oise éteint toutes ses lumières des routes départementales [Actu.fr] ;

La métropole de Montpellier va lancer 3 lignes de bustram [Le Midi libre].