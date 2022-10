Pas de vote pour le PLFSS, mais une version enrichie avant le 49-3

PLFSS 2023

Publié le 28/10/2022 • Par Nathalie Levray • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Actu experts finances, Actu juridique, France

La Première ministre engage la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter en première lecture l’ensemble du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2023.

C’est devant un hémicycle vide sur sa gauche et sur sa droite qu’Elisabeth Borne a déclaré, mercredi 26 octobre au soir, engager la responsabilité du gouvernement sur la 4e partie du PLFSS pour 2023 (dépenses) et l’ensemble du texte.

La Première ministre a justifié l’usage de l’article 49-3 de la Constitution – pour la 3e fois en une semaine – par la nécessité de débattre encore « 80 heures » pour examiner les « 1 160 amendements restants », par l’arrivée à l’Assemblée ce jeudi de la 2e partie du PLF pour 2023 ainsi que par le comportement de l’opposition qui a déclaré ne pas vouloir voter le texte. La discussion avait repris mardi 25 octobre sur les articles relatifs au secteur médico-social (9 articles discutés sur 53), appelés en priorité par le gouvernement.

« Progrès social »

Affirmant le « besoin de ce PLFSS » qui « améliore la vie de nos concitoyens », Elisabeth Borne a invoqué comme un mantra un « texte de progrès social », pour les personnes âgées mieux accompagnées grâce à 2 heures d’accompagnement supplémentaires par semaine à compter du 1er janvier 2024 (art. 34) ; pour les familles monoparentales mieux aidées financièrement pour faire garder leur enfant grâce à l’extension du complément de libre choix du mode de garde (CMG) « emploi direct » aux enfants de 6 à 12 ans (art. 36) ; pour les femmes qui auront accès à une contraception d’urgence gratuite et sans ordonnance (art. 19) ; pour des milliers de soignants dont les conditions de travail à l’hôpital et en Ehpad seront améliorées. Evoquant les rdv de prévention, elle a souligné un « tournant majeur » qui « attaque les inégalités de santé à la racine » (art. 17).

150 amendements retenus

En outre, son contenu a été « profondément modifié et amendé », selon Elisabeth Borne, par la commission des affaires sociales et en séance publique. Cent cinquante amendements émanant de la majorité et de l’opposition ont été retenus pour « enrichir » le texte, a signalé la Première ministre. Elle a signalé comme « avancées nouvelles » : un meilleur financement des services à domicile pour les personnes âgées dépendantes, l’accroissement des contrôles des Ehpad (art. 32 et add. avant art. 32), la lutte contre les déserts médicaux par le renforcement des permanences de soins et le partage des tâches entre professionnels de santé, une meilleure prise en charge des enfants polyhandicapés et le remboursement à 100 % des prothèses capillaires des femmes atteintes de cancer. Le budget de la Sécurité sociale s’afficherait ainsi autour de 7,3 milliards d’euros (+ 100 millions d’euros de déficit), selon le cabinet du ministre de la Santé.

Motion de censure

Deux motions de censure ont été déposées, l’une par les députés RN, l’autre par les députés de la Nupes. La conférence des présidents qui se tient lundi 31 octobre après-midi devrait décider de leur date de discussion.

Aucune motion de censure consécutive au recours au 49-3 n’a jamais été votée. Comme pour la 3e partie du texte, elles ne devraient pas être adoptées. La balle sera alors dans le camp des sénateurs. À partir de mercredi 2 novembre en commission.

