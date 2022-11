Les jeunes agents phosphorent pour le bien de leur collectivité

Organisation

Publié le 04/11/2022 • Par Julie Krassovsky • dans : France

Former des ambassadeurs des métiers et de la culture de la fonction publique territoriale, faire émerger des idées et fédérer : tels sont les objectifs de la promotion interne de « jeunes talents », composée d'une vingtaine d'agents de la ville et de la métropole de Toulouse. La promo sera active jusqu'en juin, avant de passer le relais.

[Ville et métropole de Toulouse, Haute-Garonne, 37 communes, 13 000 agents, 800 000 hab.]

«Vous avez moins de 30 ans, vous travaillez dans la collectivité depuis moins de trois ans, vous souhaitez prendre part à une promotion interne de jeunes talents… » C’est ainsi que la ville et la métropole de ­Toulouse ont diffusé, dès le mois de mars, un appel à candidatures auprès de leurs collaborateurs. Sur les 300 jeunes employés par ces deux collectivités et identifiés avec l’aide du service des ressources humaines (RH), 23 ont postulé et une vingtaine ­forme désormais la première ­promotion « jeunes talents ».

Trinôme d’animateurs

« Nous attendons d’eux des idées, des suggestions pour dynamiser encore plus notre organisation et améliorer son fonctionnement. L’objectif de cette promotion est moins de les fidéliser que d’en faire des ambassadeurs pertinents de nos métiers et de la culture territoriale », explique ­Henri de ­Lagoutine. Car le ­conseiller municipal, délégué aux RH, l’assure : « Nous sommes la plus importante collectivité de l’ancien­ne région Midi-­Pyrénées et restons très attractifs. Nous n’obser­vons pas de crise des vocations sur l’emploi fonctionnaire mais, avec une moyenne d’âge des habitants de 34 ans, il nous faut répondre aux intérêts des jeunes citoyens. »

Réunie mi-juin en présence de la direction générale des services (DGS) et des RH, la promotion, composée d’une majorité de cadres de la catégorie A (deux agents sont de la catégorie C et quatre de la B), s’est vu confier trois missions que détaille ­Stéphane ­Béquet, directeur « ­Europe, international et contractualisation » pour la ville et la métropole et l’un des initiateurs du projet. « Comme ambassadeurs de la collectivité, ils rencontreront, en binôme avec les ressources humaines, les secrétaires généraux des universités et participeront à la création d’un kit de communication sur la métropole et la mairie. Nous les voulons aussi acteurs du changement et moteurs d’une culture interne conviviale », indique-t-il.

Pour ses deux dernières missions, il a été demandé à la promotion de réfléchir à deux ou trois thématiques (lire ci-­dessus) sur lesquelles elle souhaite avoir un impact. Charge aussi à ces jeunes agents de s’organiser en communauté, d’élire parmi eux un trinôme d’animateurs – qui change tous les deux mois – et de participer, au cours de l’année, à un événement culturel, sportif ou caritatif ayant un lien avec la collectivité. Il n’a pas fallu beaucoup de temps pour que les volontaires créent un groupe sur ­Teams afin de partager des fichiers avec la DGS et l’élu aux RH.

Elaboration de stratégies

« Le groupe ­WhatsApp, en revanche, ne réunit que les jeunes de la promo », précise ­Cora ­Martinez, l’une des trois animatrices. Depuis un an dans la collectivité, elle confie avoir été motivée par « l’­envie de rejoindre un réseau de personnes de [sa] génération ». « Dans mon service, nous sommes deux à avoir moins de 30 ans et, à l’échelle de la direction, moins d’une dizaine », ­raconte-t-elle.

Avec plus de 13 000 agents éparpillés sur 200 sites, l’idée est de fédérer une communauté de jeunes agents pouvant aussi bien échanger de façon informelle qu’élaborer des stratégies pour la collectivité. Le groupe actuel sera actif jusqu’en juin, avec un petit budget dédié et des points réguliers de ­discussions avec la DGS et les élus, avant de passer le relais en 2024 à une promotion renouvelée, qui tentera d’­inclure davantage d’agents de la ­catégorie C.

« Nous aimerions aborder la transition écologique avec un réseau de volontaires » Cora Martinez, webmaster éditoriale du site de la ville et animatrice de la promotion « Nous proposons d’agir sur la marque employeur sous la forme d’un salon de l’emploi et des compéten­ces de la mairie et de la métropole. Les directions seront toutes représentées, sur pas moins de 80 stands, avec une mise en valeur des corps de métiers. Nous envisageons aussi une réflexion sur l’amélioration de la qualité de vie au travail : penser des espaces de coworking et de détente, promouvoir la pratique sportive, etc. Puis, nous aimerions aborder la transition écologique grâce à un réseau de volontaires, au sein des directions, afin de sensibiliser les équipes et mettre en place des bonnes pratiques. Cela induirait un rapprochement avec des experts issus d’entreprises et du service public. Les volontaires, formés, se rencontreront mensuellement pour échanger et élaborer un livre blanc en fin d’année. »