Un dispositif d’accueil médical soigne des sans domicile fixe et les aide à se réinsérer

Santé

Publié le 04/11/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Innovations et Territoires

A Grenoble, des lits halte soins santé et d’accueil médicalisés offrent hébergement, accompagnement et soins aux personnes vivant dans la rue. Gérés par le centre communal d’­action sociale, ils s’adressent à des personnes qui ont besoin de soins réguliers ou sont atteints de pathologies graves. Des soignants s'occupent des soins aux patients et des travailleurs sociaux les accompagnent.

Chiffres-clés Financement : les 11 lits halte soins santé et les 20 d’accueil médicalisés sont financés par l’agence régionale de santé sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

2 600 places de lits halte soins santé et de lits d’accueil médicalisés doivent être atteintes à la fin de l’année, si les mesures du Ségur de la santé (+ 500 places) et du plan « pauvreté » (+ 1 450 places) sont toutes appliquées. En mars 2021, l’objectif était proche d’être tenu pour les LHSS, mais pas pour les LAM, selon l’évaluation du plan « pauvreté » (source : comité d’évaluation de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté).

[Grenoble, Isère, 156 700 hab.]

Cinq des onze lits halte soins santé (LHSS) et les 20 lits d’accueil médicalisés (LAM) – les seuls en ­Isère – que gère le centre communal d’­action sociale (CCAS) de ­Grenoble sont installés, pour quelques mois encore, dans une résidence autonomie du quartier de La ­Villeneuve. Jusqu’à leur déménagement en mars 2023 dans des locaux dédiés, les malades sont répartis par deux dans les studios de la résidence et partagent des espaces avec les habitants, notamment le restaurant.

Les LHSS et les LAM, ouverts en 2015 et en 2019, accueillent des personnes sans domicile, avec ou sans papiers, qui présentent des problèmes de santé « qui pourraient être soignés à domicile s’ils en avaient un », souligne ­Marion ­Brunat-Mortier, directrice de l’­action sociale et de la lutte contre la pauvreté et la précarité au CCAS. Les séjours de deux mois en LHSS visent à répondre aux besoins somatiques temporaires, tels qu’une phase aiguë de maladie chronique, les suites d’une chirurgie, le début d’un traitement contre le VIH, un diabète instable… Les séjours en LAM d’une durée non limitée, sont réservés aux personnes atteintes de pathologies chroniques lourdes ou de cancer.

Education thérapeutique

Les admissions sont décidées par des commissions différentes. Après un entretien pour s’assurer « que la personne a bien compris ce qui lui est proposé et adhère au projet, on prépare son entrée » sur un plan administratif et médical, indique Fanny Lumalé, coordinatrice des deux dispositifs. Les personnes s’engagent à honorer les rendez-vous médicaux et sociaux.

L’équipe, mutualisée entre les LHSS et les LAM (où des soignants doivent être présents 24 heures sur 24), est composée d’infirmières, d’aides-soignants, de travailleurs sociaux, d’un psychologue, d’un médecin, d’une coordinatrice, de secrétaires et de travailleurs pairs. Les patients voient le médecin deux fois par semaine et, au quotidien, les soignants surveillent les ­constantes des patients, s’assu­rent qu’ils prennent leur traitement, posent les perfusions… « Nous les aidons aussi à prendre leurs ­rendez-vous médicaux et à y aller, ajoute ­Marion Gruaz, infirmière. Et nous faisons beaucoup d’éducation thérapeutique. » En se débrouillant pour dépasser la barrière linguistique, très fréquente.

Ouverture sur l’extérieur

L’objectif de l’équipe est d’amener les personnes à prendre soin de leur santé de manière autonome, en s’adaptant à leurs habitudes. Certains travaillent, sont en stage ou à l’école ou font la manche le jour, passent la nuit dehors et dorment le matin… « Les premières nuits, certains dorment par terre, puis ils mettent le matelas au sol, puis dans le lit, remarque ­Fanny ­Lumalé. Un monsieur avait besoin de dormir dans le jardin. Il a fini par avoir un appartement. »

Les soins relationnels ­occupent une place importante car les personnes ressentent « beaucoup d’anxiété et ont besoin de temps, d’être rassurées, entourées, pour faire face au diagnostic et au fait d’être hébergé dans la structure », précise l’infirmière. Sur le plan social, « nous construisons, avec les personnes, leur projet », explique ­Emma ­Bouillaud, éducatrice spécialisée. Avec sa collègue, elle les rencontre chaque semaine pour travailler avec eux sur leurs droits sociaux et/ou au séjour, leur insertion future (formation, emploi, logement), mais aussi pour les aider à s’ouvrir sur l’extérieur par le biais d’ateliers de français, de médiation numérique, d’activités culturelles ou de bénévolat dans le quartier. « Tout ce qui peut leur redonner de l’élan », résume la coordinatrice. Pour les patients des LAM, moins mobiles, des activités sont aussi organisées à l’intérieur de la structure.

Séjours renouvelables

A ­Grenoble, les séjours en LHSS sont renouvelables selon les besoins médicaux et tant que la personne n’a pas de solution de logement. « Nous avons un principe fort, politique mais aussi institutionnel, de non-remise à la rue », souligne ­Marion Brunat-Mortier. Les séjours peuvent durer un ou deux ans, ce qui limite le nombre de bénéficiaires…

La préparation de la sortie de LHSS vers un appartement de coordination thérapeutique, un hébergement ou un logement est entamée très tôt par les travailleurs sociaux. L’état de santé plus grave des patients en LAM obère des perspectives, même s’il s’améliore chez certains et permet leur sortie, vers des Ehpad ou des résidences autonomie. L’équipe prévoit aussi la suite des soins et reste en lien avec les personnes quelques mois après leur départ.