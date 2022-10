Prix de l’énergie : le gouvernement dégaine un « amortisseur électricité »

Crise énergétique

Publié le 27/10/2022 • Par Olivier Descamps • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, actus experts technique, France

Le gouvernement a présenté, jeudi 27 octobre, un « amortisseur », visant à réduire les factures électriques des collectivités ne bénéficiant pas des tarifs réglementés de vente (TRV). Une aide qui s’appliquera en 2023, mais qu’il est difficile pour le moment d’évaluer.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Le dispositif « peut paraître complexe », concède Élisabeth Borne. Au lendemain d’une intervention du président de la République promettant, sur le plateau de France 2, de « garantir un prix raisonnable » de l’électricité aux PME et aux collectivités, la première ministre a présenté, jeudi 27 octobre son « amortisseur » de factures.

Celui-ci s’ajoute au filet de sécurité défini par le projet de loi de finances (PLF) et qui protégera les collectivités les plus impactées par les hausses de prix. Ainsi qu’« à l’augmentation de la dotation de fonctionnement et au fonds verts porté à 2 milliards d’euros », a rappelé le ministre de la cohésion des territoires Christophe Béchu.

Christophe Béchu : « La planification écologique ne se fera pas sans les ...