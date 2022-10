Marché public : il faut préciser le contenu des attentes

commande publique

Publié le 28/10/2022 • Par Léna Jabre • dans : Jurisprudence, Jurisprudence finances

Par un avis d’appel public à la concurrence, un département avait lancé une procédure de consultation en vue de la passation d’un marché à procédure adaptée pour la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande relatif à la formation en matière de sécurité destinée aux bénéficiaires du RSA. Une candidate évincée a demandé au tribunal administratif d’annuler ou de prononcer la résiliation du lot n° 2 du marché.

Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 511-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.

Saisi par un tiers de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, le juge du contrat doit, après avoir vérifié que l’auteur du recours concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, en apprécier l’importance et les conséquences.

S’agissant du tiers agissant en qualité de concurrent évincé, celui-ci ne peut, à l’appui d’un tel recours, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.

Il revient ensuite au juge, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat.

De plus, dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Le pouvoir adjudicateur doit indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné.

Ici, le pouvoir adjudicateur a établi comme premier critère de second ordre du critère technique la « description de la prestation », notée sur vingt-cinq points. En se bornant à mentionner les éléments descriptifs à fournir, sans préciser le contenu de ses attentes pour l’appréciation des prestations proposées, le département n’a pas suffisamment précisé ce critère de second ordre. Par suite, la société est fondée à soutenir que ce critère technique était imprécis et que le département a sur ce point manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.