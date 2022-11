Pas d’IFSE ni de CIA en cas de congés longue maladie et longue durée

Statut

Publié le 03/11/2022 • Par Sophie Soykurt • dans : Jurisprudence, Jurisprudence RH

Une commune a fait appel du jugement par lequel le juge des référés a suspendu la délibération de son conseil municipal instaurant un régime indemnitaire prévoyant le maintien de l’IFSE (indemnité de fonctions, sujétions et d’expertise) et du CIA (complément indemnitaire annuel) à ceux de ses agents placés en congés de longue maladie et de longue durée. Or, le principe de libre administration des collectivité doit s’exercer dans le respect du principe de parité entre l’Etat et les collectivités.

Ainsi, le régime indemnitaire qu’un organe délibérant territorial est libre de fixer ne peut être plus favorable à celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade ou corps équivalent.

En l’occurrence, les fonctionnaires de l’Etat placés en congé de longue maladie ou de longue durée n’ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, au nombre desquelles figure l’IFSE et le CIA. Le régime indemnitaire fixé par la délibération litigieuse se distingue donc du régime applicable aux fonctionnaires de l’Etat.

Aussi, c’est sans méconnaître les principes constitutionnels d’égalité et de libre administration des collectivités territoriales que le juge des référés a pu se fonder sur la méconnaissance du principe de parité entre les agents relevant des différentes fonctions publiques pour suspendre la délibération en cause.