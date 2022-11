Les promesses floues de l’effacement diffus

Lyon Métropole, Clermont-Ferrand, Cap Atlantique, Montauban. Rien qu’en octobre, au moins quatre collectivités se sont engagées avec Voltalis, spécialiste du pilotage de la consommation électrique. Retours d’expérience avec celles qui se sont déjà lancées.

Depuis 2006, 500 collectivités locales et 150 000 foyers équipés : pour Voltalis, sa solution qui permet d’effacer les pointes de consommation est une réussite. Et ce n’est qu’un début : « la crise énergétique de 2022 a boosté la demande », assure Olivier Cassoudebat, directeur partenariat et développement. Selon Voltalis, sa technologie permet de réaliser « jusqu’à 15 % d’économie d’énergie, soit 250 euros par an par foyer ». Pourtant, dans son avis de 2014 sur l’effacement diffus, l’Ademe estime que l’économie sur la consommation sur une journée ...