Une campagne sensibilise professionnels et familles aux effets néfastes des écrans sur les petits

Pour alerter les familles sur les impacts d’une exposition aux écrans, la ville de Bordeaux communique et propose des alternatives. Avec un mot d’ordre : zéro écran.

Chiffres-clés Professionnels : environ 5 000 professionnels au contact de jeunes enfants et de leurs parents à Bordeaux.

[Bordeaux, Gironde, 261 000 hab.]

Parmi les enfants âgés de moins de 3 ans, 47 % utilisent des écrans inter­actifs, comme des tablettes ou des smartphones. Ce chiffre émane d’une étude menée en 2016 par l’Association française de pédiatrie ambulatoire et démontre l’omniprésence des écrans dans les foyers. Et les professionnels travaillant au contact de jeunes enfants alertent sur les effets de l’expo­sition aux écrans sur la santé et le développement des tout-petits. De janvier à juin, la ville de Bordeaux, avec des spécialistes de la santé et de la petite enfance, le réseau périnatalité de Nouvelle-Aquitaine, le conseil départemental de la Gironde, la CAF, l’agence régionale de santé et des parents ont conçu deux guides pour accompagner les professionnels et attirer l’attention des parents.

L’un est destiné aux professionnels et offre un support de médiation et d’échanges avec les familles. Il a été diffusé cet été. L’autre cible les familles et est paru le 1er octobre (10 000 livrets grand public et 5 000 guides pour les professionnels sont diffusés), en même temps qu’une campagne de prévention grand public, « 0/2 ans, zéro écran ». « Nous sommes partis des besoins des parents qui voulaient savoir comment réagit le cerveau de l’enfant si on le met devant un écran », décrit Caroline Graouer, directrice de la petite enfance et des familles.

Troubles psychomoteurs

« L’enjeu est de faire comprendre que l’écran peut créer une étanchéité dans l’inter­action entre l’enfant et le parent, développe ­Caroline Graouer. On pense qu’il offre du répit dans certaines situations complexes, mais même quelques minutes cumulées peuvent représenter des heures d’écran dans une journée. »

« Ce qui est préjudiciable chez les tout-petits, c’est le manque d’interactions. Le mésusage des écrans n’aide pas son développement. Il peut engendrer des troubles du sommeil, alimentaires, psychomoteurs. Il retarde le développement du langage, détaille Emilie Roquand-Wagner, pédiatre, coordinatrice médicale au sein du réseau périnatalité de ­Nouvelle-Aquitaine. Tout cela est réversible. De la prévention existe pour diminuer, voire inhiber, l’usage des écrans afin que l’enfant récupère sa trajectoire de développement. »

Pictogrammes et smileys

Des solutions alternatives sont aussi proposées dans les guides. « L’originalité est d’être accessible à tous », détaille ­Nathalie Roux, cheffe du service « famille et parentalité » à la ville.

« Nous avons utilisé des photos illustrant des situations du quotidien, des picto­grammes, des smileys pour favoriser la compréhension, le tout en nous appuyant sur un travail de recherche scientifique », indique Pascaline Lherm, coordinatrice « atelier santé ville ». Un code couleur vulgarise les messages. Cette campagne a été ponctuée d’une soirée « table ronde » à destination des professionnels et d’une journée festive pour les familles.

Contacts : Nathalie Roux, cheffe du service « famille et parentalité », n.roux@mairie-bordeaux.fr, et Pascaline Lherm, coordinatrice « atelier santé ville », p.lherm@mairie-bordeaux.fr « Nous prenons à contre-pied les idées propagées par la publicité » Sylvie Justome, adjointe au maire chargée de la sécurité sanitaire et de la santé « Notre initiative sur l’exposition aux écrans chez les jeunes enfants est partie d’un atelier santé ville dans un quartier. Cette pratique est une addiction plus précoce que les autres. Le contrat local de santé englobe, par le biais de l’axe “prévention des conduites addictives“, les actions de sensibilisation à l’usage des écrans. Le lien à ­l’humain est indispensable au développement de l’enfant. Je veux promouvoir le zéro usage des écrans pour les tout-petits, en mettant en avant les dangers de leur utilisation trop précoce et les solutions alternatives. Dans nos supports, les images “cerveau éteint, cerveau multicolore“ prennent à contre-pied, pour les jeunes parents, les idées reçues propagées par la publicité et les vendeurs de tablettes pour bébés, abusivement dites “éducatives”. »