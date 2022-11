Comment un nouveau parc a trouvé sa place à Villeurbanne

À Villeurbanne, au cœur d’un quartier densifié, le parc Jacob-Hugentobler était attendu par les riverains. Sa conception a fait du dénivelé un atout grâce à une passerelle esthétique, tandis que la gestion de l’eau a favorisé les infiltrations.

Espaces verts et végétalisation

Agrandi au détriment du projet immobilier voisin, le parc Jacob-Hugentobler à Villeurbanne (Rhône), inauguré en 2017, est aujourd’hui très fréquenté. « Fin 2009, la concertation a montré des riverains très demandeurs d’un espace vert », relate Mireille Maquaire, directrice Espaces publics et naturels de la ville. Les habitants voulant un espace vert plus grand que les 5 800 m2 inscrits au plan local d’urbanisme, ce dernier a été modifié en 2014 pour transformer 600 m2 de la parcelle à urbaniser appartenant à l’État en emplacement réservé. Cette surface, achetée en 2016 par la ville, portait donc le parc à 6 400 m2. Après démolition des bâtiments existants, la ville lançait en 2014 un marché à procédure adaptée restreint et retenait Ateliers sites. Les travaux ont débuté en ...