TotalEnergies, acteur de la transition énergétique rurale

Publié le 02/11/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Les ruralités représentent en France près de 9 communes sur 10, plus de 20 millions de Françaises et de Français, soit un habitant sur 3, et ont un rôle clé à jouer pour transformer le modèle énergétique national. TotalEnergies accompagne les territoires ruraux dans la transition énergétique, en ligne avec son ambition de neutralité carbone en 2050, ensemble avec la société.

Prendre la route de la mobilité durable

Fortement dépendantes de l’automobile, les campagnes doivent amorcer un virage vers la mobilité durable. Afin d’accompagner ces territoires vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement, TotalEnergies développe des solutions intégrant des produits d’origine renouvelable. A La Mède, près de Marseille, se trouve ainsi la première bioraffinerie française de taille mondiale. Conçue pour traiter une grande diversité de matières premières comme les huiles végétales ou encore les déchets issus de l’économie circulaire, la bioraffinerie produit jusqu’à 500 000 tonnes de gazole renouvelable par an, le HVO100. Ce gazole paraffinique de synthèse, certifié durable, permet de diminuer l’impact environnemental d’une flotte de manière significative et immédiate, en réduisant jusqu’à 90% les émissions de CO2.

TotalEnergies développe également des énergies alternatives : GNV / bioGNV, hydrogène et électromobilité. En matière de bornes de recharge électrique haute puissance, la Compagnie renforce son maillage territorial en France, avec 300 stations-service équipées d’ici 2023. Pour répondre aux enjeux d’interopérabilité, la carte Fleet TotalEnergies offre aux professionnels l’accès à un réseau de plus de 50 000 bornes de recharge en France.

Valoriser le potentiel en énergies renouvelables

Les territoires ruraux détiennent une partie des clés de la réussite de la transition énergétique nationale, car ils sont riches de ressources et de possibilités. Leurs espaces offrent un potentiel majeur de production d’énergies renouvelables, tout en ouvrant des perspectives économiques nouvelles pour leurs acteurs – agriculteurs, communes…

A commencer par le développement du biométhane. Aujourd’hui, TotalEnergies est leader de la méthanisation en France, avec 7 unités en exploitation et 500 GWh de capacité de production. La Compagnie considère le biométhane comme un des leviers permettant de s’engager vers la neutralité carbone, aux côtés de ses partenaires dans les territoires – secteurs agricole et agroalimentaire, collectivités locales. TotalEnergies développe cette énergie bas carbone en France, mais également en Europe et dans le monde, et vient de multiplier par trois son objectif de production globale pour 2030, le portant à 20 TWh, soit l’équivalent de 4 millions de tonnes de CO2 évitées.

TotalEnergies est fortement engagé dans l’énergie solaire, éolienne et hydraulique. « Nous avons déjà plus de 400 sites de production en France, en métropole comme en Outre-Mer, et notre objectif est de figurer parmi les 5 premiers producteurs mondiaux d’électricité renouvelable en 2030 », explique Isabelle Patrier, directrice France. « Nos investissements dans le solaire et l’éolien dépasseront 4 milliards de dollars dès 2022, cela fait de nous le premier investisseur renouvelable parmi les sociétés françaises. » La Compagnie participe également à des projets agrivoltaïques en France, solution innovante pour faire converger la transition énergétique et la transition agricole, avec l’objectif de devenir un acteur majeur de l’agrivoltaïsme d’ici 2025.

Réussir ensemble la transition énergétique rurale

L’ambition de TotalEnergies s’inscrit dans une dynamique de transition qui implique la société tout entière. « C’est par un dialogue au plus près des collectivités, des élus, des entreprises, du monde agricole, universitaire et associatif, et des citoyens que nous pourrons avancer ensemble vers un objectif commun : la décarbonation des territoires et leur développement économique », souligne Isabelle Patrier. L’intégration de tous les acteurs, notamment dans les projets renouvelables, permet, au-delà du partage de la valeur, d’ancrer la réalisation du projet en cohérence avec les enjeux des territoires ». En Lozère par exemple, TotalEnergies a développé le projet éolien de « Le Born Pelouse » dans un esprit de collaboration étroite avec les acteurs territoriaux. Ce parc, inauguré le 26 octobre dernier, a fait l’objet d’un co-investissement de la collectivité et de la plus importante campagne de financement participatif lancée en Lozère. « Avec leurs spécificités, nos territoires ruraux vont jouer un rôle central dans la transformation énergétique et la souveraineté française ».

Contenu proposé par TotalEnergies