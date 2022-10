Les acteurs marchands en quête d’une place dans la politique locale sportive

Pratique sportive

Publié le 28/10/2022

A l’échelle locale, l’articulation entre les loisirs sportifs marchands et les politiques sportives reste à construire. Encore faut-il que les acteurs se connaissent et communiquent, comme ce fut le cas le 20 octobre dernier, à Paris, lors des Assises des Loisirs Sportifs Marchands. Etat des lieux.

Ils nagent dans un même bassin, mais chacun tend encore à rester dans son couloir… A l’échelon local, les acteurs de l’enseigne privée de fitness et ceux des associations sportives évoluent en parallèle. Bien souvent, les premiers n’entrent d’ailleurs pas dans le spectre des élus et de leur politique sportive.

À l’occasion des Assises des Loisirs Sportifs Marchands, organisés par l’Union Sport et Cycle (USC) le 20 octobre dernier, à Paris, les premiers résultats d’une enquête-flash USC/Association des Maires de France (AMF) l’ont d’ailleurs confirmé : les acteurs marchands ne sont pas connus des élus en termes d’actions conduites, de services développés et de pratiquants accueillis au sein de leurs structures. D’ailleurs, 87% des élus locaux concèdent ne pas entretenir « de relations spécifiques » (régulières) avec eux, par crainte de concurrencer le milieu associatif, entre autres raisons.

« Mais venez nous voir ! »

Ces résultats ne surprennent pas Samy Camarzana, administrateur de l’USC, organisation professionnelle des entreprises du sport et des loisirs : « Nous ne sommes pas identifiés de prime abord, comme un partenaire pour un acteur public. Nous répondons à des modèles économiques différents. »

Co-président du groupe de travail Sport à l’Association des Maires de France (AMF), David Lazarus abonde effectivement sur cette « contrainte légale absolue en lien avec l’interdiction de subvention, sauf cas particulier bien sûr des délégations de service public (DSP) ». Au-delà, il cite quelques partenariats qui se nouent dans des disciplines comme le football. Et d’une manière générale, « les élus ont la responsabilité non pas des associations sportives, mais de la pratique sportive. Laquelle peut se dérouler dans une association fédérée ou non, au sein de l’école, d’un équipement public ou d’une structure privée ». Et d’interpeller les acteurs marchands : « Alors ne venez pas nous trouver que quand vous avez un problème d’urbanisme ou un besoin d’autorisation de pompiers. Venez aussi nous voir quand vous avez un projet à nous proposer ! »

Nouer des partenariats et autres conventions ? Samy Camarzana constate « des progrès depuis un à deux ans. La clé étant de trouver le ratio gagnant-gagnant ». Référence par exemple, « au fait que nos structures sont ouvertes sur des plages horaires plus larges que celles de beaucoup d’associations, dans le but de se rendre utile pour accueillir des centres de loisirs ou des scolaires, pendant les vacances. Il faut que nous communiquions davantage. »

S’ouvrir aux écoles ?

Pour Frédéric Sanaur, directeur général de l’Agence nationale du sport (ANS), « les conférences régionales du sport constituent justement un lieu de dialogue, « pour se connaître » et « favoriser la mise en œuvre d’un projet commun, à travers notamment des « offres croisées vers les différents publics ».

Inspecteur Général de l’Education, des Sports et de la Recherche au ministère de l’Education nationale, Jean-Marc Serfaty cite lui, la question des gymnases, avec « son mur d’escalade, son terrain de basket-ball, ses cinq terrains de badminton, etc. Résultat, il est en permanence saturé. Si l’on veut proposer un enseignement d’éducation physique de qualité et dans de bonnes conditions, n’avons-nous pas à réfléchir à de nouveaux lieux de pratique existants plutôt que d’essayer d’en reconstruire de nouveaux et de faire un premier travail de l’existant ? » La question reste ouverte.