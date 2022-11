Choisir les arbres qui sauront résister au changement climatique

Étoffer la canopée urbaine apparaît comme l’une des solutions les plus efficaces pour rafraîchir les villes. Toutefois, du marronnier au frêne, de nombreuses espèces d’arbres souffrent déjà de la hausse des températures et de la sécheresse. Par quoi les remplacer ?

Émilie Burtin, cheffe du service espaces verts et nature en ville de Valence (Drôme), est inquiète. « Certaines essences, pourtant bien implantées comme le tilleul, le charme, n’arrivent plus à résister. Des arbres qui avaient 40-50 ans sont carrément morts », déplore-t-elle. Partout en France, les services espaces verts observent des dépérissements d’une ampleur inédite, conséquence de la sécheresse et des épisodes de canicule qui ont caractérisé cet été 2022 et les précédents.

À Nice (Alpes-Maritimes), même les espèces méditerranéennes comme les oliviers, les chênes verts et ...