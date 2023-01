Violences sexuelles : 20% des procédures dans les grandes villes

indicateur

Publié le 30/01/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu prévention sécurité

En 2021, une procédure enregistrée pour agressions sexuelles sur cinq concerne une ville de plus de 100 000 habitants. Mais comment a évolué cette situation comparée à 2020 ?

En 2021, le nombre de procédures enregistrées pour violences sexuelles a battu tous les records. Depuis le mouvement Metoo, les plaintes de cette nature ont été multipliées pour atteindre 72 634 en 2021. Bien que ces violences ne soient pas géographiquement concentrées, 20% d’entre elles ont lieu dans une ville de plus de 100 000 habitants.

Si nous comparons avec l’année 2020, comment ont évolué ces dépôts de plaintes ? Dans quelles communes de cette strate ont-ils augmenté? Pour rappel, les violences sexuelles caractérisées par le ministère de l’Intérieur comprennent les viols, tentatives de viols, les agressions sexuelles y compris le harcèlement sexuel.

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

Dénombrant une augmentation de 81,48% des plaintes, Limoges (130 876 hab.) enregistre l’évolution la plus importante des 40 villes de plus de 100 000 habitants. En 2020, la commune de Nouvelle-Aquitaine comptabilisait 108 plaintes, alors qu’elle a quasi-doublé l’année d’après avec 196 faits recensés. En seconde position, Aix–en–Provence (145 133 hab.) et Reims (181 194 hab.) connaissent une augmentation d’environ 60%, résultant, dans l’ordre, de 189 et 253 procédures en 2021.

Si la grande majorité des villes de cette strate révèle une hausse des violences sexuelles, deux d’entre elle font exceptions. La situation de Besançon (117 912 hab.) et du Havre (168 290 hab.) reste stable avec respectivement 168 et 239 enregistrements de cette nature.

Cependant, en volume, c’est à Paris (2 165 423 hab.) et à Marseille (870 731 hab.) que le ministère de l’Intérieur comptabilise le plus de faits pour violences sexuelles. Loin devant les autres villes, la capitale a connu 3 556 procédures, un chiffre en hausse de 39% comparé à 2020. Juste derrière Paris se trouve la citée phocéenne qui enregistre 1 020 remontées, soit 25% en plus que 2020.