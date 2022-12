Dans quels départements les violences sexuelles ont-elles été les plus nombreuses en 2021 ?

Publié le 19/12/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu prévention sécurité

Multipliés par deux en à peine cinq ans, les faits d'agressions sexuelles ne cessent d'augmenter sur tout le territoire. Mais où sont-ils les plus recensés par les forces de l'ordre ? (2/2)

Depuis 2016, le nombre de faits de violences sexuelles n’ont cessé d’augmenter. Ils ont même doublé, passant de 35 741 à 72 634 en 2021. Quelles sont les zones les plus concernées ?

Pour rappel, les violences sexuelles caractérisées par le ministère de l’Intérieur comprennent les viols, tentatives de viols, les agressions sexuelles y compris le harcèlement sexuel.

Ramenés au nombre d’habitants, c’est dans la capitale que les faits de violences sexuelles sont les plus élevés. Le taux s’élève à 1,64 fait pour un millier d’habitants dans le département. Un résultat accablant pour la capitale française qui risque d’ailleurs de s’assombrir en 2022. « Il faut être clair, le chiffre des plaintes pour ce qu’on appelle les violences sexuelles est un chiffre qui est en hausse, une hausse chiffrée à 30% par rapport à l’année dernière », avait indiqué en septembre dernier Laure Beccuau, procureure de la République de Paris, au micro de Franceinfo. C’est une « hausse objective des faits, mais aussi, et je m’en réjouis, une hausse liée à la libération de la parole », ajoutait-elle.

Ensuite, arrivent les départements du Calvados (1,47 fait pour 1000 hab), de la Sarthe, de l’Orne et des Hautes-Alpes (1,40 fait pour 1000 hab). À contrario, la Corse-du-Sud (0,63 fait pour 1000 hab), la Saône-et-Loire et l’Aveyron (0,82 fait pour 1000 hab), le Vaucluse et la Moselle (0,83 fait pour 1000 hab) dénombrent le moins de violences sexuelles enregistrées par les forces de l’ordre.

