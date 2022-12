Depuis 2016, les violences sexuelles ont doublé en France

indicateurs

Publié le 06/12/2022 • Par Jérémy Fichaux

En cinq ans, les procédures enregistrées pour agressions sexuelles ont été multipliées par deux en France. Une augmentation à mettre en relation avec la libération de la parole des victimes.

En seulement cinq ans, le nombre de procédures enregistrées par les forces de sécurité pour des violences sexuelles a été multiplié par deux sur l’ensemble du territoire. Ici, les violences sexuelles caractérisées par le ministère de l’Intérieur comprennent les viols, tentatives de viols, les agressions sexuelles y compris le harcèlement sexuel.

En 2021, 72 634 faits de ce genre ont été recensés par le ministère de l’Intérieur, alors qu’ils étaient 35 741 en 2016. Mais comment expliquer cette forte augmentation ?

Aujourd’hui, si les chiffres montrent une augmentation générale des enregistrements des faits de violences sexuelles, c’est en partie grâce à la libération de la parole des femmes, principales victimes, depuis le mouvement #MeToo de 2017. Cette augmentation ne doit cependant pas être confondue avec une hausse des agressions en 2021. De nombreux signalements portent sur des faits plus anciens. « Ces tendances s’inscrivent dans le contexte de la libération de la parole et de la meilleure prise en considération de ce sujet par les forces de l’ordre, priorité du gouvernement depuis le début du quinquennat », avait affirmé le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, dans un communiqué.

L’autre explication est la meilleure réception des plaintes de la part des forces de l’ordre. En 2018, Aurélien Langlade, criminologue à l’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, expliquait déjà à RFI, qu’« il y a de plus en plus de psychologues pour recevoir les victimes d’agressions dans les commissariats et les gendarmeries, une amélioration qui est notable. »