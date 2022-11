Dikwe, la première digue portuaire productrice d’énergie

Dans le cadre du projet national Emacop, initié en 2011, le projet Dikwe a présenté ses résultats le 23 septembre. C’est le seul démonstrateur de digue houlomotrice testé à ce jour en France.

Piloté par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, le projet Énergies marines côtières et portuaires, dit Emacop, consistait à analyser les systèmes de récupération des énergies marines en interaction avec les infrastructures côtières et portuaires. Rapidement, l’énergie houlomotrice est apparue comme la plus intéressante. Administré par l’Institut pour la recherche appliquée et l’expérimentation en génie civil (Irex), le projet s’est donc concentré sur l’analyse des systèmes houlomoteurs bords à quai, c’est-à-dire intégrés aux ...