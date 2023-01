En Guyane, plus d’un jeune sur deux de 25 à 34 ans n’a aucun diplôme ou seulement un brevet des collèges

Indicateurs

Publié le 20/01/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Education et Vie scolaire

Quand l'insertion professionnelle rime avec diplôme, il se peut que certains jeunes restent sur le carreau. Mais quelle est la part de jeunes de 25 à 34 ans n'ayant aucun diplôme ou au mieux un brevet des collèges ?

Au fil du temps, le nombre de jeunes de 25 à 34 ans sans diplôme ou ayant au moins un brevet des collèges n’a cessé d’augmenter. Si la moyenne nationale s’élève à 17,5% des jeunes de cette tranche d’âge, des disparités géographiques sont notables.

Au total : 27 départements se trouvent au-dessus de la moyenne nationale. Premier territoire métropolitain de la liste, la Seine-Saint-Denis recense près de 30% de ses jeunes de 25 à 34 ans sans diplôme ou ayant un brevet des collèges. S’en suivent, la Haute-Corse, le Val-d’Oise et le Val-de-Marne avec respectivement 22,11%, 21,41% et 21,17% de jeunes de cette tranche d’âge dans ce cas de figure.

Face à ce problème, les départements d’Outre-mer sont les plus touchés. En effet, la Guyane devance, à elle seule, l’ensemble des territoires de métropole. En 2019, plus d’un jeune de cette tranche d’âge sur deux, 52,86%, n’a aucun diplôme ou bien seulement le brevet, alors que cela représentait 41,3% des 25-34 ans en 2012. « Deux facteurs caractérisent les difficultés des jeunes en Guyane : une non-scolarisation plus élevée d’une part et une scolarisation plus courte, d’autre part », précise l’Insee dans un rapport à l’emploi des jeunes Guyanais.

A contrario, l’ouest de l’Hexagone semble moins impacté par ce phénomène. Si les entreprises ont toujours du mal à recruter si la case « Diplôme » reste vide, l’insertion sur le marché du travail n’est pas impossible. Certaines d’entre elles, militant en faveur de l’insertion et la qualification, se sont regroupées en embauchant des personnes ayant des difficultés d’accès à l’emploi. Ce courant d’insertion professionnelle est mis en avant et piloté par Pôle Emploi.

