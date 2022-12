Quelle est la part des élèves handicapés scolarisés dans une classe ordinaire ?

indicateurs

Publié le 22/12/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Education et Vie scolaire

Afin d'accueillir au mieux les enfants en situation de handicap, de plus en plus de dispositifs d'unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) sont créés dans le premier degré. Mais dans quels départements y a t-il le plus d'élèves en classe ordinaire ? (2/2)

En 2020 et sur l’ensemble du territoire, 73,5% des élèves du premier cycle en situation de handicap évoluent dans une classe ordinaire, c’est-à-dire étudient dans un des dispositifs d’unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS). En 2022, il en décompte au total 10 272 (chiffre du ministère à la rentrée 2022), augmentation d’environ 20 % depuis 2017. Mais dans quels départements trouve-t-on le plus haut taux d’enfants en situation de handicap scolarisés évoluant dans une classe ordinaire ?

Dans le Tarn, 82,41 % des élèves en situation de handicap évoluent au sein d’une classe ordinaire, ce qui représente le meilleur résultat du territoire métropolitain. S’en suivent le Rhône avec 81,92%, l’Hérault (81,79%), l’Ille-et-Vilaine (81,29 %) et Paris (81,27 %). Concernant l’Indre, département recensant le plus d’élèves en situation de handicap, 71% des élèves dans cette situation se trouvent en classe ordinaire. A contrario, la Guyane et le Loiret comptent les plus bas taux avec respectivement 51,59 et 55,41 % d’enfants en classe ordinaire.

Au fil du temps, au sein du premier degré, de plus en plus d’élèves en situation de handicap trouvent place dans un dispositif ULIS. Cette dynamique se vérifie dans 67 autres départements entre 2017 et 2020. Au contraire, durant cette période, 33 territoires ont régressé sur ce point. Parmi eux, le Lot (-10, 5 points) et la Haute-Garonne (-9,6 points) font partie des plus grosses baisses, bien qu’ils gardent un taux de scolarisation en classe ordinaire correct avec respectivement 70 et 81%.

