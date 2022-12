Quels départements accueillent le plus d’élèves en situation de handicap ?

Depuis la « loi Handicap » de 2005, tous les enfants en situation de handicap sont sensés pouvoir aller à l’école, comme les autres. Malgré une amélioration incontestable, il reste encore du travail afin que chaque enfant puisse intégrer le banc des classes. Mais que représente la part d’enfants en situation de handicap dans les cours de récréation en 2020 ?

En 2020, les élèves scolarisés et en situation de handicap ne représentent que 3% de l’ensemble des écoliers du premier cycle. Une représentation qui diffère selon les départements. L’Indre est celui accueillant le plus d’élèves en situation de handicap avec 5,04%. Un résultat en hausse de 1,44 point comparé à 2017.

Suivent la Nièvre (4,63%), la Haute-Marne (4,40%), l’Hérault (4,29%) et le Cantal (4,27%). A contrario, c’est dans le Maine-et-Loire que le taux d’élèves en situation de handicap est le plus bas, représentant seulement 1,23% des écoliers du premier cycle du département. Tandis que dans la capitale, ils ne représentent que 2,71%.

Comment expliquer ce faible pourcentage d’élèves en situation de handicap dans les classes ? Soit par un faible nombre d’élèves dans cette situation, ce qui expliquerait une représentation moindre, soit par le manque d’accessibilité aux classes.

Le rapport de la médiatrice de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur 2021 chiffre à 400 000 le nombre d’élèves (dans le primaire et le secondaire) en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire pour 125 500 accompagnants en 2021, contre 321 500 élèves pour 92 700 AESH en 2017. Il précise également que 480 saisines relatives à des problèmes de scolarisation d’élèves ou d’étudiants en situation de handicap ont été reçues par la médiatrice de l’Éducation nationale en 2021.

Des indicateurs sur l’éducation

