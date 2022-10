Piscines : l’envolée des prix de l’énergie fait craindre le pire

Inflation

Publié le 27/10/2022 • Par Gabriel Zignani • dans : A la Une acteurs du sport, A la Une finances, Actu expert acteurs du sport, Actu experts finances, France

En matière de consommation d’énergie, les piscines sont appelées à faire des efforts cet hiver. Jusqu’à fermer, pour un certain nombre d’entre elles. Les collectivités sont à pied d’œuvre pour tenter de ne pas en arriver là.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée



Dans le classement des équipements affectés par la hausse des coûts de l’énergie, les piscines sont tout en haut. Il y a même une forte probabilité que nombre d’entre elles ferment cet hiver. Partiellement pour la grande majorité (vacances de Noël, dimanches après-midi…), mais aussi complètement et pour plusieurs mois pour certaines (la presse locale se fait déjà l’écho de plusieurs décisions de municipalités allant dans ce sens).

Les plus touchées seront évidemment les plus vétustes : sur les 4 000 piscines recensées en France, 40 % ont été construites avant 1975. Seront aussi concernées celles toujours chauffées au gaz : « C’est le cas de 70 % des piscines », selon Stéphane Chatelet, président de l’Andiiss Bretagne et ­directeur de la piscine de la Conterie, à Chartres-de-­Bretagne ...