Transition écologique : former à tous les étages

Pour mener la bifurcation écologique avant la fin du mandat, comme le préconise le Shift Project, les ingénieurs et techniciens sont en première ligne. Pour y arriver, selon Bruno Paulmier, président de l’ADT-Inet, il faut mener de front une révolution dans trois dimensions de la formation : la formation initiale, socle indispensable mais dont les effets arriveront dans plusieurs années, la formation continue, avec un nécessaire renouvellement profond des contenus, et celle de l’encadrement territorial, embarquant aussi les élus.

Formation initiale : l’ingénieur, pilier de la transition

Dans son rapport d’octobre 2022, « Climat, crises : comment transformer nos territoires », The Shift Project juge que « la formation de l’ensemble des élus et des agents de collectivité est une priorité ». « Prendre le temps de comprendre et partager les enjeux sont la première étape pour bifurquer avant la fin du mandat », souligne l’association créée en 2010 par l’ingénieur Jean-Marc Jancovici, qui plaide pour l’exemplarité des administrations territoriales. À la croisée d’objectifs sociétaux et de contingences ...