Recentralisation du RSA : les critères à remplir sont fixés

Après la Seine-Saint-Denis et les Pyrénées-Orientales, à qui le tour ? Un décret paru au « Journal officiel » du 27 octobre définit les critères cumulatifs nécessaires auxquels doivent répondre les départements qui veulent participer à l'expérimentation de la recentralisation du RSA.

Quels sont les critères pour accéder à l’expérimentation de recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) ? La loi du 21 février 2022 dite « 3DS » permet une deuxième phase de candidature à l’expérimentation de la recentralisation du RSA, pour cinq ans, dans les départements volontaires. Elle prend la suite de la première phase mise en place l’année dernière, qui avait abouti à la recentralisation du RSA de la Seine-Saint-Denis et des Pyrénées-Orientales. Cette expérimentation était prévue, pour sa première phase, par l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

Un décret paru au « Journal officiel » du 27 octobre définit les critères cumulatifs nécessaires auxquels doivent répondre les départements souhaitant participer au dispositif. Ces critères prennent en compte le reste à charge des dépenses de RSA par habitant, la proportion de bénéficiaires du RSA dans la population et le revenu moyen par habitant.

Trois critères cumulatifs

Peuvent être retenus pour l’expérimentation de la recentralisation du RSA les départements qui remplissent les critères cumulatifs suivants :

Les candidatures à l’expérimentation de recentralisation du RSA pour 2023 se sont clôturées le 30 juin 2022. Quatre départements sont candidats : l’Ariège, la Meurthe-et-Moselle, la Haute-Vienne et la Guadeloupe. Leur intégration au dispositif est conditionnée au respect des critères d’éligibilité précisés par ce décret qui vient de paraître et par la passation d’une convention entre le préfet et le président du conseil départemental avant le 1er novembre 2022.

