À la cantine, les restes alimentaires ne finissent plus à la poubelle

Restauration scolaire

Publié le 03/11/2022 • Par Stéphane Menu • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

De plus en plus de cantines scolaires passent par l’application Too Good To Go pour « revendre » les restes alimentaires. Une manière de participer efficacement à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Exemple avec la commune de Saint-Père-en-Retz, en Loire-Atlantique.

Certes, l’application existe depuis quelques années mais elle tombe à pic dans le contexte actuel : Too Good To Go permet à ses utilisateurs d’acheter des « paniers surprises » de produits invendus ou de nourriture non consommée à petits prix. Le principe en est simple : restaurants, commerçants et restauration collective revendent à des prix cassés des denrées qu’ils n’ont pas écoulées, en se signalant sur l’appli et en invitant les acheteurs à récupérer les « paniers » dans des créneaux horaires très précis.

Certaines communes ont décidé de rentrer dans ce réseau des villes antigaspi pour écouler, entre autres, les restes de la restauration scolaire. « 3,8 milliards de repas sont servis chaque année en France en restauration scolaire et on estime à 120 grammes ce que les jeunes ne mangent pas chaque jour. Dans le cadre de la loi Agec, qui vise à réduire de 50 % le gaspillage alimentaire à l’horizon de 2030, cette application permet de sauver ces aliments d’une fin de vie dans les poubelles », explique Juliette Pochard, responsable du programme « Mon école antigaspi » à Too Good To Go. Depuis 2019 et la création du principe du « panier surprise », 163 millions d’entre eux ont été remis sur le marché dont 40 millions en France.

Les cantines scolaires revendent les restes

Les services scolaires des communes sont de plus en plus fans de cette appli. 4 300 écoles primaires, soit 10 % de l’ensemble, sont inscrites pour recevoir des ressources ludiques et variées proposées par Too Good To Go pour aider à lutter contre le gaspillage alimentaire.

Par ailleurs, 780 établissements, dont beaucoup de cuisines centrales, proposent des paniers antigaspi. Adjointe au maire de Saint-Père-en-Retz, Séverine Gayaud a tout de suite saisi cette opportunité : « Dans notre commune de 5 000 habitants, à la Cantoche, le nom de notre cantine scolaire, nous avons pu « sauver » 600 paniers sur les douze derniers mois et 76 % d’entre eux ont trouvé preneur ». Un bilan flatteur pour la première cantine scolaire hexagonale à avoir joué le jeu. « C’est très facile d’exploitation, pour les acheteurs comme pour nos agents. Nous sommes désormais rôdés : vers 13h, un agent repère les quantités potentielles de restes qui pourront former les paniers. Nous l’indiquons sur l’appli et les personnes viennent récupérer les paniers vers 17h », explique l’élue.

D’une valeur minimale de 12 euros, les paniers sont vendus généralement autour de 4 €. Séverine Gayaud a dû faire preuve de persuasion pour emporter l’adhésion du conseil municipal. « Les élus se demandaient entre autres ce qu’on allait faire de l’argent récupéré. Le choix a été fait de financer les associations de parents d’élèves pour qu’elles puissent utiliser cette manne à leur guise. »

La sobriété, pas le rationnement

« Avec l’inflation, les gens n’hésitent plus à se tourner vers des alternatives. Les programmes pédagogiques proposés par l’appli sont très appréciés. Pour les enfants, c’est le moment de mieux appréhender des valeurs de partage et de réponse civique face à des problématiques précises », ajoute l’élue.

D’autres villes rejoignent progressivement le mouvement. La ville de Meudon a récemment prolongé son partenariat avec Too Good To Go. « La sobriété est toujours sur toutes les lèvres et c’est au politique qu’incombe la tâche immense de créer un récit, une raison, un horizon pour être suivi par sa population. La sobriété n’est pas le rationnement. Elle est le préambule de cette indispensable prise de conscience qui profitera aussi aux Meudonnais », assure le maire de la commune, Denis Larghero, dans les colonnes de l’Echo d’Île-de-France.

« 250 tonnes de nourriture sont jetées dans chaque commune en France, de quoi nourrir 125 familles pendant un an », a rappelé Sarah Chouraqui, directrice générale France de l’appli. Les enjeux sont connus, aux villes de les rendre concrets.