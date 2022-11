9 conseils pour réduire son empreinte carbone

La France s’est fixé comme objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Il s’agit de séquestrer autant de carbone que nous en émettons, de manière à stabiliser son niveau de concentration dans l’atmosphère et ainsi limiter l’augmentation de la température globale de la planète.

1. Acculturer ses équipes

En préalable au diagnostic et à la définition d’une stratégie, il peut être essentiel de prévoir une étape d’acculturation collective des élus, techniciens et acteurs partenaires initiaux autour des connaissances générales sur le cadre de la compensation carbone, les principales expériences en cours sur le territoire, les dispositifs préexistants, etc. Cette phase optionnelle peut prendre la forme de conférences, avec l’intervention d’experts ou de retours d’expérience reconnus, de visites de terrain, etc.





2. Chercher des outils et se faire accompagner

Un nouveau guide méthodologique est mis à disposition gratuitement ...