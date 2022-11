Travailler avec l’architecte des Bâtiments de France

Bâtiment

L’architecte des Bâtiments de France est un interlocuteur incontournable des maires et services de l’urbanisme pour tout projet affectant un site patrimonial. La profession appelle à une collaboration efficace et fructueuse… donc le plus en amont possible.

Monuments historiques