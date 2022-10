Cabinets de conseil : une proposition de loi et une plainte

Accueil

Publié le 27/10/2022 • Par Judith Chetrit • dans : Actu juridique, France, Toute l'actu RH

Trois fédérations de la CGT dénoncent des « collusions entre acteurs publics et privés » et des procédures « qui se font au mépris des missions et dégradent les conditions de travail des agents ». Quelques jours après l'adoption, au Sénat, d'une proposition de loi visant à restreindre le recours de l’Etat aux cabinets de conseil privés, les syndicats portent plainte contre X.

