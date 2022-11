« Si l’alliance entre l’Éducation nationale et la ville n’a pas toujours été évidente, là, c’est le cas »

Education

Publié le 04/11/2022 • Par Malika Butzbach • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

« Si l’alliance entre l’Éducation nationale et la ville n’a pas toujours été évidente, c’est maintenant le cas », estime Dalila Cherigui, adjointe à l’éducation à la mairie de Roubaix. Elle détaille comment se passe ce partenariat et fait le point sur les chantiers mis en place par la ville pour cette rentrée.

Etat et collectivités locales

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Comment se déroule le travail entre l’Éducation nationale et la ville de Roubaix ?

Si l’alliance entre l’Éducation nationale et la ville n’a pas toujours été évidente, c’est maintenant le cas. Nous travaillons depuis plus d’un an en partenariat étroit : les inspecteurs des trois circonscriptions de la ville sont régulièrement reçus à la mairie pour faire le point sur nos sujets. Nous avons instauré cela depuis deux ans.

Les inspecteurs nous transmettent les besoins des écoles sur le terrain et nous les tenons informés des futures évolutions. Par exemple, pour l’élaboration de la carte scolaire, les directeurs d’école font leurs estimations que vérifient les inspecteurs. Nous apportons des éclairages sur les travaux à venir dans les quartiers, qui risquent d’engendrer des mouvements de populations.

Quelles sont vos actions pour cette année afin d’améliorer le pouvoir d’achat des familles ?

Pour la rentrée 2022, nous avons pris en charge les fournitures scolaires des 10 000 élèves des écoles publiques. Cette mesure représente un budget global de 500 000 euros, soit 50 euros par élève. Cette somme sera reconduite les prochaines années. Il reste aux parents la charge du cartable, de la trousse vide et la tenue de sport.

Les tarifs de la cantine ont aussi été gelés, ce qui implique 88 000 euros supplémentaires pris en charge par la ville.

Quel a été l’impact du dédoublement de certaines classes en REP sur le bâti scolaire de la ville ?

Le gouvernement a annoncé le dédoublement des classes de CP, CE1 et maternelle dans les écoles classées REP, afin de limiter les effectifs à 14 élèves. Sur ce sujet aussi nous avons travaillé avec les inspecteurs. À Roubaix, où 95 % des écoles sont concernées, cela a conduit à la création de 92 classes en 5 ans. Forcément, cela a engendré des travaux pour mettre à disposition les locaux : nous avons sacrifié des espaces comme les BCD . Dans deux écoles, nous allons transformer des logements de fonctions en salles de classe.

Cependant, faute de place, certaines classes sont en co-intervention : deux enseignants interviennent autour d’un groupe de 26 élèves. Sur les 90 classes dédoublées de maternelle grande section, 11 sont organisées ainsi. Pour les CP et les CE1 dédoublés, cela concerne 9 classes sur 172. Nous avons beaucoup investi pour cette mesure de dédoublement, mais là nous arrivons à saturation : nous avons occupé tous les espaces que nous pouvions.

Parmi les autres chantiers prioritaires, vous évoquiez celui de l’équipement informatique. Comment travaillez-vous sur ce sujet ?

En 2021, nous avons équipé toutes les salles de classes, des écoles élémentaires publiques comme privées, d’un vidéoprojecteur.

Cette année, ce sont des PC fixes qui vont être déployés, soit 335 au total. Pour cette nouvelle dotation, la ville a mobilisé 279 200 euros. Le reste provient des subventions de l’État, dans le cadre du plan de relance 2020-2022. Là encore, le dialogue avec les inspecteurs a été pertinent pour cerner quels logiciels installer sur les PC pour répondre au mieux aux besoins des enseignants.

Dans le cadre de la cité éducative, une formation est aussi proposée aux familles, notamment pour la prise en main de l’ENT, avec des associations de quartier.