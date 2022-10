Sûreté, sécurité : les sapeurs-pompiers ont besoin de référents

Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Quelques jours après les agressions de pompiers à Tours, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale s'est dit favorable, à l'unanimité des employeurs et des syndicats, au projet de décret sur les référents "sûreté, sécurité", mais aussi "mixité et lutte contre les discriminations" dans les Sdis.

Ce 26 octobre, date anniversaire du décret féminisant les casernes de sapeurs-pompiers, et trois jours après l’agression de pompiers lors d’une manifestation lycéenne à Tours, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) examinait en plénière le projet de décret relatif au référent mixité et lutte contre les discriminations et au référent sûreté et sécurité des Sdis. Le texte est pris en application de l’article 56 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 consolidant le modèle de sécurité civile.

Des cinq projets de textes présentés (lire encadré en bas d’article), c’est celui qui comptabilisait le plus d’amendements de la part des syndicats : 24 en tout (8 déposés par la CFDT, 3 par FO, 3 par la CGT, 5 par l’UNSA, 5 par la FA-FPT) ...