BEI : « Nous pouvons encore proposer des taux en dessous de l’usure »

Marché de la dette

Publié le 27/10/2022 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Décryptages finances, France

Tanguy Desrousseaux, Chef de la division secteur public et infrastructures pour la France de la Banque européenne d’investissement (BEI), confirme que les collectivités sont actuellement plus nombreuses à se tourner vers les prêts européens. Un recours qui, avec un fléchage grandissant des investissements locaux sur les projets de transition écologique, est appelé à s’amplifier.

Chiffres-clés Chaque année, le secteur public contractualise avec la BEI à hauteur de 3 milliards d’euros de prêts dont 500 millions pour les petites collectivités.

La hausse des taux fixes et la contrainte du taux d’usure qui limite l’accès aux offres bancaires ont-ils pour effet d’augmenter l’appel aux emprunts de la BEI ?

On constate une croissance de la demande de tirages de lignes. Elle est surtout liée à l’augmentation des taux d’intérêt même si un grand nombre de collectivités a su profiter des taux faibles avant la hausse actuelle. Reste le taux d’usure, nous sommes nous aussi concernés par cette barrière. Avec une très bonne notation, notre taux de refinancement sur les marchés est particulièrement avantageux. Et nos dépenses de fonctionnement sont plus basses que celles des banques car nous n’assurons pas la distribution. Donc, oui, nous pouvons encore proposer des taux qui ont plus de chance de rester en dessous du taux d’usure.

A quels niveaux sont proposés les taux fixes des prêts de la BEI ?

Les taux sont différents selon le profil de risque de la collectivité et la durée de l’emprunt. Avec les plus grandes sur les grands projets, la BEI intervient directement. Avec les petites collectivités, la BEI délègue la distribution à la Banque des Territoires. Désormais, l’enveloppe distribuée est multithématique, ce qui permet de financer toutes sortes de projets. Quelle que soit la taille de la collectivité, la règle reste la même, la BEI finance jusqu’à 50 % du coût des projets. Ses prêts sont désormais conditionnés au fait qu’au moins la moitié des projets participent à la lutte contre le réchauffement climatique.

Proposez-vous des solutions permettant de contourner la problématique du taux d’usure ?

Nous proposons du variable et du taux révisable, une offre plus adaptée aux grandes collectivités. Avec le taux révisable, on peut débuter l’emprunt avec un index à taux fixe sur une durée limitée pour ensuite passer à un index variable, du moment que ce premier reste lui aussi en dessous du taux d’usure.

Avec des dispositions réglementaires comme le décret tertiaire qui impose des travaux de rénovation thermique, les collectivités vont sans doute flécher leurs investissements sur les problématiques de transition écologique. Vont-elles faire davantage appel à la BEI ?

En effet, les priorités d’investissement des collectivités et les offres de la BEI connaissent aujourd’hui un meilleur alignement. La BEI n’a pas de contrainte par le volume, elle répond aux demandes. Mais on peut se demander si la volonté politique ne va pas être freinée par des contraintes extérieures comme les retards des chantiers liés à la crise du covid ou l’inflation actuelle.