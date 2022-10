Numérique responsable : les collectivités encore peu matures

Sobriété numérique

Publié le 27/10/2022 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Absence de stratégie numérique formalisée, besoin d’acculturation et de portage : un baromètre du numérique responsable, réalisé par le cabinet OpenCitiz, permet de faire le point sur la manière dont les collectivités s’emparent de leurs nouvelles obligations.

« Le premier constat que l’on peut faire, c’est quand même que les collectivités connaissent peu la loi “Reen” et leurs obligations », relève Alan Houdelette, directeur général d’OpenCitiz. Ce cabinet de conseil spécialisé dans l’accompagnement des collectivités sur les sujets de transformation numérique, qui suit principalement des départements et des intercos, publiera d’ici quelques jours l’intégralité des résultats de son premier baromètre numérique responsable que « La Gazette » a pu consulter. Pour cette première édition d’un travail qui a vocation à être répliqué tous les ans, 42 collectivités de plus de 30 000 habitants (en majorité des EPCI, et 14,3 % de communes) ont répondu à un questionnaire de 27 questions.

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier