Les élus ruraux plutôt favorables à l’accueil des migrants

Aménagement du territoire

Alors qu’Emmanuel­ ­Macron appelle à installer davantage de réfugiés à la campagne, « La Gazette » donne la parole aux élus concernés.

Orienter davantage les réfugiés vers les zones rurales pour qu’ils soient accueillis dans de meilleures conditions et redynamiser, dans le même temps, ces territoires en perte de vitesse. C’est l’un des objectifs formulés par Emmanuel­ ­Macron devant les préfets le 15 septembre. Une proposition qui fait écho à celle de l’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin en 2015 pour résoudre la crise migratoire, et qui interroge parmi les élus ruraux.

« C’est une vision utilitariste du réfugié et du territoire », note l’ AMRF, qui pointe le décalage entre la perception de la ruralité et sa réalité.

« Il ne faut pas accueillir des réfugiés pour redynamiser nos territoires. Mais c’est parce que nous sommes dynamiques que nous pouvons les accueillir », souligne Dominique Chappuit, maire (SE) de Rosoy (1 100 hab.) et présidente de l’AMRF de l’Yonne.

Démarche humanitaire

En effet, sur le terrain, nombre de communes rurales sont déjà engagées depuis plusieurs années dans cette démarche.

L’un des exemples les plus emblématiques est sans doute celui de Pessat-Villeneuve (700 hab., Puy-de-Dôme) et de son maire (DVG), ­Gérard Dubois­, récompensé pour son action par la Légion d’honneur en 2017. Plus de 700 personnes sont passées depuis 2015 par ce village, situé à 20 kilomètres de Clermont-Ferrand.

En 2019, la municipalité a ouvert un centre provisoire d’hébergement dans les bâtiments de l’ancienne colonie de vacances. Des réfugiés y sont logés pendant neuf mois par l’association locale CeCler et bénéficient d’un accompagnement pendant une année.

L’objectif est de leur trouver un logement et un emploi, et de scolariser les enfants dans la région. En six ans, cela a permis d’ouvrir deux classes dans le village. Le maire a aussi réussi à obtenir une ligne de bus régulière entre la commune et la gare la plus proche. Selon lui, plus de 80 % des personnes accueillies ont trouvé un emploi. « Notre démarche est humanitaire, mais cela bénéficie aussi aux habitants, explique-t-il. C’est gagnant-gagnant. »

Si son expérience est « très positive », il est conscient que le sujet ne doit pas souffrir d’angélisme. « Il faut plusieurs ingrédients : la volonté d’une commune, la présence d’une association professionnelle pour gérer l’accompagnement et, surtout, des bénévoles. On doit aussi savoir informer et rassurer la population. Comment dupliquer ce qui se passe ici ? Ce n’est pas si simple. Car chaque territoire est spécifique. »

Du sur-mesure. C’est aussi ce que préconise Roch ­Chéraud, maire (SE) de Saint-Viaud (2 600 hab.) et coprésident des maires ruraux de la Loire-Atlantique­ : « On a une vision trop industrielle, or, derrière chaque dossier et chaque territoire, il y a des spécificités. » Dès 2015, sa commune a accueilli une famille de 14 personnes venue d’Irak dans l’enceinte du presbytère désaffecté qui appartenait au diocèse.

La municipalité a pris en charge les frais de fonctionnement. Des bénévoles issus de la paroisse et de la commune ont rénové le bâtiment et se sont portés volontaires pour véhiculer, donner des cours de ­français, aider dans les démarches administratives.

­Responsabilité de l’Etat

Accès aux soins, aux services sociaux… passer de l’accueil à l’intégration n’est pas si simple. « Il faut revoir les procédures de A à Z. Pourquoi, à l’heure du numérique, tout doit passer par la préfecture ? Cela pose des questions de mobilité. Il ne faut pas se tromper de sujet. On ne parle que d’immigration, alors que l’on devrait parler aménagement du territoire dans sa totalité », pointe Roch ­Chéraud.

Or, sur ce sujet, une entité pèche par son « absence », estime Damien Carême, député européen écologiste et coprésident de l’Association nationale des villes et territoires accueillants, ancien maire de Grande-Synthe (Nord). « L’accompagnement repose sur les bénévoles et les collectivités qui font de leur mieux. Il manque l’Etat, alors que tout cela est de sa ­responsabilité. »