La note des JO 2024 s’annonce plus élevée que prévu

Grands chantiers

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a confirmé mi-octobre qu’un surcoût était prévu pour les travaux nécessaires aux JO de 2024.

Ce n’est pas franchement une surprise. L’augmentation des coûts des matières premières et de l’énergie aura un impact sur le coût global des Jeux olympiques, notamment sur les différentes constructions. Et ce, malgré le silence de l’Etat et de la société de livraisons des ouvrages olympiques (la ­Solidéo), qui doit fournir les 64 installations nécessaires aux Jeux avant la fin 2023.

Un silence justifié par le fait que la révision du budget de la Solidéo, pour tenir compte des effets de l’inflation, n’aura lieu qu’au mois de décembre.

Surcoût estimé à 150 millions d’euros

Pourtant, c’est déjà acté. Le surcoût est estimé à 150 millions d’euros, en prenant en compte les indices prévisionnels du BTP sur les deux années restant. La Solidéo va voir son budget augmenter d’autant.

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, l’a dit elle-même le 12 octobre devant la commission de la culture du Sénat : « Nous sommes très attachés au respect du cadre budgé­taire, mais il y a un certain nombre de vents contraires, avec notamment une inflation dont l’impact sur la Solidéo est aujourd’hui évalué à 150 millions d’euros. »

Une somme qui viendra s’ajouter aux 3,7 milliards de budget de la Solidéo (1,7 milliard étant financés par l’Etat et les collectivités territoriales, et 2 milliards par des investissements privés).

Reste à savoir qui va payer. Ce seront pour sûr l’Etat et les collectivités (principalement la région Ile-de-France, la ville de Paris et les départements de la Seine-Saint-Denis, des ­Yvelines et des Hauts-de-Seine). Les négociations sont encore en cours concernant la répartition. Toutefois, Amélie Oudéa-Castéra a révélé au Sénat que « 96 millions d’euros, soit les deux tiers de la somme, seront pris en charge par l’Etat, et le tiers restant sera à la charge des collectivités ».

Deux d’entre elles nous ont confirmé qu’elles paieraient leur part. La Seine-Saint-Denis nous a fait savoir qu’elle « prendrait ses responsabilités pour continuer de garantir l’héritage des Jeux, dont notre territoire est le principal bénéficiaire ». Mais le département précise que toute participation supplémentaire devra se faire au prorata des contributions initiales et sur la base d’un diagnostic financier partagé. La région Ile-de-France nous a indiqué qu’elle allait aussi jouer le jeu et prendre à sa charge un surcoût lié à l’inflation de l’ordre de 15 millions d’euros.

Risques financiers

Finalement, il y aura donc un peu plus de 1,85 milliard d’euros de dépenses publiques pour la construction des ouvrages nécessaires à la tenue des Jeux, contre 1,5 milliard prévu au départ. Ce qui est raisonnable compte tenu du contexte.

« La chance de la Solidéo, c’est que les marchés de construction ont été passés peu avant la vague de l’augmentation des coûts et qu’ils sont assez sécurisés », expliquait le délégué interministériel aux Jeux, Michel Cadot, le 8 septembre, devant les députés de la commission de la culture. Attention toutefois, les risques financiers vont augmenter à l’approche de l’événement­.

Vers une optimisation des lieux de compétition La partie « chantiers » des JO n’est pas la seule à être perturbée par l’inflation. L’orga­nisation l’est aussi, notamment le comité d’organisation (le Cojop, aussi appelé Paris 2024), dont le budget de 4 milliards d’euros est à plus de 97 % d’origine privée. D’autant que, contrairement à la Solidéo, son président Tony Estanguet expliquait le 28 septembre que « la ­majorité des ­marchés publics n’ont pas encore été passés. » Pour éviter un naufrage budgétaire, il va falloir optimiser. « Nous allons faire en sorte que chaque site de compétition soit utilisé dans sa totalité, que certains accueillent différentes disciplines. Nous voulons réduire les coûts d’organisation sans dégrader la qualité des compétitions », a précisé le triple champion olympique. La ministre des Sports a un peu plus tiré la sonnette d’alarme mercredi 2 novembre devant le Sénat, en précisant que 50 % des marchés du Cojop restaient à conclure, que la création d’une cérémonie d’ouverture pour les Jeux paralympiques n’avait pas encore été prise en compte dans le budget du Cojop, tout comme des éléments liés à la sécurité privée et la masse salariale du Cojop qui n’a pas encore été actualisée… A noter que ces surcoûts ne devraient a priori pas peser sur les collectivités territoriales.

