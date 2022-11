La crise énergétique, une bombe à retardement pour les aires d’accueil des gens du voyage

Inflation

Publié le 04/11/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : France

L’explosion des coûts de l’énergie met à mal aussi bien les gestionnaires des aires d’accueil que les voyageurs eux-mêmes.

La situation est explosive. Le syndicat d’aménagement et de gestion des aires pour les gens du voyage du nord Isère (Sagav) affronte une situation cataclysmique. Son marché de fourniture d’électricité pour sept aires d’accueil (152 places), qu’il gère pour le compte de trois EPCI, et qui s’élevait à environ 30 000 euros par an, prend fin le 31 octobre. L’analyse des réponses à l’appel d’offres lancé en amont montre que le budget grimperait à… 800 000 euros par an. Soit une hausse de 2 500 %. Si celle-ci était répercutée sur les gens du voyage, ils auraient à payer 2 euros le kilowattheure, contre 0,15 aujourd’hui… Le Sagav s’abstient de tout commentaire.

Potentielles fermetures

D’autres syndicats gestionnaires redoutent aussi les mois à venir. Ainsi, le syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage Manéo 31, qui gère douze aires permanentes d’accueil (216 places) sur trois départements (Haute-Garonne, Ariège et Gers) pour le compte de treize EPCI. Son contrat avec EDF expire le 31 décembre.

« Dans ce marché, notre enveloppe énergétique s’élève à 110 000 euros par an. Au vu des simulations que nous réalisons, la hausse des coûts serait de 120 %, ce qui la porterait à 240 000 euros, alors que notre budget de fonctionnement est de 2,4 millions. C’est incommensurable ! » s’alarme Jean-Philippe Gouyon, directeur de Manéo 31.

Il est face à un véritable dilemme. Les EPCI adhérents remontent leurs propres problèmes de trésorerie. « Je les comprends, mais s’ils ne viennent pas compenser la hausse, s’ils ne nous apportent pas leur soutien, on ne survivra pas à la crise énergétique. On va au-devant d’une situation qu’on ne pourra pas gérer », estime-t-il, sans cacher avoir même pensé à fermer certaines des aires d’accueil.

Le syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage en ­Charente a déjà dû augmenter le prix du kilowattheure sur les onze aires d’accueil (105 places) qu’il gère pour quatre intercos. Dans le détail, c’est le tarif bleu, applicable sur cinq aires de petite taille, qui augmente. Sur six autres aires, plus importantes, c’est le tarif jaune qui s’applique, pour lequel le contrat arrive à échéance en 2023. En attendant, les tarifs sont lissés sur l’ensemble des aires et sont passés de 0,18 à 0,2 euro le kilowattheure. « On mobilise les centres communaux d’action sociale, les assistantes sociales pour venir en aide aux familles en difficulté. On travaille également avec le département pour débloquer des aides du fonds de solidarité pour le logement [FSL] à titre exceptionnel et dérogatoire », explique le directeur, Luc Chabraud.

Pas de trêve hivernale

Et d’ajouter que le problème avec le FSL, « c’est qu’on ne peut y avoir recours qu’une fois par an ». Or, il s’agit plutôt d’essayer d’aider les familles au fil de l’eau et d’éviter l’endettement. Lorsqu’un ménage est en retard de paiement, le syndicat a le droit de couper l’électricité, même en hiver, puisque les aires d’accueil ne bénéficient pas de la trêve hivernale.

« Nous ne coupons pas aux familles avec enfant. Ni le soir, ni le week-end. En général, une petite coupure dans la journée suffit pour que la situation soit régularisée », explique le directeur. Des familles qui sont de surcroît très précaires, puisqu’en majorité allocataires des minimas sociaux. De plus, elles ne bénéficient d’aucune aide accordée par ailleurs. Les associations, elles, craignent que, face au renchérissement des coûts, les gens du voyage ne quittent les aires, se mettant dans l’illégalité du stationnement illicite ou dans une errance contrainte et non voulue.

« Contrairement aux autres, les gens du voyage ne bénéficient d’aucune aide » « Les gestionnaires des aires d’accueil ont des contrats globaux avec les fournisseurs d’électricité, affirme Marc Béziat, délégué général de l’Association nationale des gens du voyage citoyens. Il y a un compteur central de raccordement dans chaque aire et des bornes aux emplacements. Du fait de l’absence de contrat individuel, les gens du voyage, contrairement au reste des citoyens, ne bénéficient d’aucune aide : ni des tarifs modulables jour et nuit, ni des tarifs sociaux, ni du bouclier tarifaire mis en place dans le cadre de la crise énergétique. Ils n’ont pas droit au chèque-énergie non plus. Ils paient l’abonnement plus cher car il s’agit souvent de contrats en tarif jaune, comme pour les équipements industriels. Ils paient de 0,15 à 0,20 euro le kilowattheure, alors que les autres Français ont droit à 0,13 ou 0,14 euro le kilowattheure la nuit. C’est d’une grande discrimination. »

