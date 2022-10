Les politiques de jeunesse en mal de chef de file

Jeunesse

La 20e édition de NeujPro, événement organisé par le conseil départemental de l’Allier, s’est tenue du 19 au 21 octobre à Vichy. L’occasion de faire un bilan des évolutions des politiques de jeunesse, avec le constat d’un empilement de dispositifs au détriment de la cohérence et de la lisibilité.

« Il faut parler avec les jeunes ! » a affirmé le collégien Iban en introduction de la journée du 20 octobre consacrée au bilan des 20 ans de politique jeunesse en France. Les débats de NeujPro étaient ainsi systématiquement commentés par des collégiens, membres du Conseil départemental des jeunes (CDJ) de l’Allier (333 000 habitants), un contrepoint rafraîchissant aux discours normés et dépourvus de trop grandes surprises des intervenants.

Multiplication des échelons

Centrées autour de la commune et de ses relations avec les services déconcentrés de l’Etat, les politiques jeunesse ont vu émerger comme acteurs d’autres échelons de collectivités territoriales, tel le département.

« La multiplication des échelons suppose d’étendre les champs des partenariats et de développer la transversalité », a estimé Jordan Parisse, chargé d’études et de recherche à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP). Une multiplication qui approfondit la complexité des politiques publiques menées, et en empêche la lisibilité. D’ailleurs, Rémy, membre du CDJ, a plusieurs fois insisté sur l’enjeu de l’indispensable communication, afin de rendre visibles et compréhensibles les actions en faveur des jeunes.

Une logique de dispositifs

Jordan Parisse a poursuivi : « En 20 ans, l’action publique s’est construite dans une logique de dispositifs plutôt de droits. » Cette évolution serait liée selon lui au constat suivant : en Europe, selon les pays, on considère les jeunes soit plutôt comme enfants, soit plutôt comme adultes. En France, ils le sont davantage comme enfants.

« Une évolution positive serait de considérer les jeunes comme adultes également, ce qui permettrait d’aller vers une logique de droits, qui facilite la construction des parcours des jeunes », a suggéré Jordan Parisse. Une logique qui permettrait par exemple l’ouverture du Revenu de solidarité active (RSA) aux 18-25 ans, a rappelé Quentin Bourgeon, représentant du Forum français de la jeunesse (FFJ).

Absence de fil rouge / Absence de chef de file

L’ensemble des intervenants s’est accordé de dire qu’il est difficile d’y voir clair dans l’empilement de dispositifs. Jonathan Bocquet, président de l’Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes (ANACEJ) et maire adjoint (Parti Radical) de Villeurbanne, a admis : « Les politiques jeunesse sont victimes de ce qu’elles représentent. Chaque élu local se sent obligé de réinventer ou de défaire ce qui a été bien fait. »

Entre multiplication d’échelons et de dispositifs, c’est surtout l’absence de fil rouge qui a été relevée. « C’est la question de chef de file, qui prend les décisions globales et assure la cohérence de ces politiques publiques », a souligné Lucie Bozonnet, co-présidente du Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP).

Une complexité dommageable pour la participation

« L’illisibilité est un enjeu directement lié avec la question de la participation », a déclaré Jordan Parisse. D’ailleurs, Jonathan Bocquet a concédé : « Le bilan de l’ANACEJ, c’est qu’on n’a pas tout à fait réussi notre pari de renforcer la participation des jeunes à tous les échelons. On n’est pas converti à la citoyenneté des jeunes. »

Lucie Bozonnet a souhaité donner un exemple : le Service national universel, grande réforme en direction de la jeunesse d’Emmanuel Macron. « Cette politique nationale autour de l’engagement des jeunes n’a pas été construite avec les jeunes, qui sont pourtant à la fois concernés et experts. Le SNU n’a pas été pensé avec eux », a-t-elle regretté. Les collégiens lui ont donné raison. « Dommage que c’est obligatoire », a déploré Rémi. « On doit pouvoir aller où on veut, c’est le plus important », a estimé Iban.

Faiblesse des propositions pour l’avenir

Si NeujPro a permis de faire une véritable remise à plat des politiques de jeunesse depuis 20 ans, il a manqué un peu de souffle quant aux propositions d’évolutions futures.

Quel serait l’échelon local le plus pertinent pour articuler ces politiques ? Le département, selon Jérôme Dumont, président (LR) du conseil départemental de la Meuse (184 500 habitants). Il a cependant nuancé : « Il ne faut pas intervenir de la même façon dans l’Allier ou la Meuse, et la Seine-Saint-Denis. Quel est le bon échelon ? Cela dépend du territoire. Le département est pertinent notamment dans les territoires ruraux. » Peu de pistes se sont donc dégagées pour une future structuration et évolution des politiques jeunesse.