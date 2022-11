Les bornes de recharge ont du retard à l’allumage

Mobilité

La fin des véhicules thermiques est programmée. Mais, si les ventes de voitures électriques et hybrides décollent, on manque encore de bornes de recharge publiques. Les collectivités peuvent rédiger leur schéma directeur pour mailler le territoire en bornes de recharge publiques, en partenariat avec le privé.

Près d’un million de véhicules électriques et hybrides rechargeables sont déjà en circulation. Cette année, l’électrique s’arroge de 17 % à 20 % des parts de marché de la vente de véhicules aux particuliers, selon les mois. Rien qu’en septembre, il s’en est vendu 36 000. Et, depuis janvier, les immatriculations­ ont progressé de 10 %, selon l’asso­ciation professionnelle Avere-France.

Le bonus écologique, la prime à la conversion et, demain, le leasing social promis par Emmanuel Macron électrisent le marché automobile. Le frein de la peur de la panne sèche pour l’achat d’une « watture » est-il en train de disparaître­ ?

Condition sine qua non afin que les Français passent à l’électrique : que la chasse à la borne de recharge ne devienne pas un sport national, même si, aujourd’hui, 90 % de la recharge a lieu à domicile ou sur le lieu de travail. « L’offre privée n’est pas forcément la première à se développer, car l’offre publique peut impulser le mouvement, et c’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé. Mais, aujourd’hui, l’offre privée doit progresser fortement en parallèle, voire prendre le relais pour ­certains usages car il est plus logique que la voiture se recharge la nuit (dans un parking) plutôt que le jour sur un espace public », analyse ­Florence Girault­, directrice de projet « transition énergétique des mobilités » au Cerema .

Cependant, tout le monde ne dispose pas d’un garage, d’un parking équipé ou d’une prise dans sa copropriété. La Caisse des dépôts a d’ailleurs lancé un programme de financement de bornes dans les copropriétés.

Infrastructures mal réparties

Pour les touristes, les professionnels, les personnes effectuant de longs trajets, il faut donc étoffer l’offre de bornes ouvertes au public. La France est à la peine, même si la dynamique est enclenchée. Les 100 000 bornes en voirie, sur les autoroutes, les parkings de centre commercial ou d’entreprise annoncées par l’Etat pour fin 2021 ne sont toujours pas déployées­.

Selon le décompte de l’Avere-France, fin septembre 2022, on en comptait 71 630, en progression de 50 % en un an. Mais 90 % sont à recharge lente ou accélérée (jusqu’à 22 kilowattheures), celles à recharge rapide (plus de 150 kilowattheures) étant déployées sur les autoroutes. Et la répartition territoriale est déséquilibrée : en Franche-Comté, par exemple, il y en a quatre fois moins qu’en Ile-en-France, « mais deux fois moins seulement en puissance », se félicite un sénateur franc-comtois.

L’Union européenne recommande un ratio d’une borne pour dix véhicules, il est d’un pour treize en France. Un futur règlement européen est en préparation qui imposera des objectifs contraignants aux Etats membres afin de déployer un réseau à la hauteur de l’électrification en cours du parc automobile.

Des incitations financières

Pas assez nombreuses, pas toujours au point, les bornes ne sont pas forcément interopérables (en ce qui concerne les types de prises et les cartes de paiement). L’Etat n’a pas anticipé les besoins en infra­structures de chaque territoire afin de soutenir la montée en puissance de la voiture électrique d’ici à 2035, date à laquelle les ventes de véhicules thermiques seront interdites dans l’Union européenne.

Les acteurs privés et les collectivités cherchent des solutions et doivent se débrouiller. La loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 prévoit d’ailleurs des incitations financières pour les territoires couverts par un schéma directeur des infrastructures de recharge publiques (75 % des coûts de raccordement au réseau pris en charge par l’Etat jusqu’à la fin 2025).

Ce document stratégique élaboré par l’intercommunalité ou le syndicat d’énergie départemental donne à la collectivité un rôle de chef d’orchestre en vue d’aboutir à un maillage territorial coordonné entre les différents maîtres d’ouvrage publics et privés, et adapté aux besoins.

Objectif : zéro zone blanche

Objectif affiché : zéro zone blanche. Les acteurs privés, appelés à prendre le relais des collectivités – leur appétit pour le sujet est palpable –, vont là où l’installation est la plus rentable, donc en zone dense. De leur côté, les syndicats d’énergie ont installé près de 15 000 bornes dans des zones très rurales, où le nombre de charges quotidiennes va être faible et où il n’y a pas de modèle économique viable, avec une grande part d’habitants qui vivent en maison individuelle et auront tendance à s’équiper d’une prise dans leur garage.

A ce jour, seuls six schémas directeurs d’infra­structures de recharge de véhicules électriques (Irve) ont été approuvés par les préfets. « Plus d’une centaine sont en cours et, d’ici à 2023, plus de la moitié seront validés », promet Olivier­ David, chef du service « climat et efficacité énergétique » à la direction générale de l’énergie et du climat, au ministère de la Transition énergétique.

« C’est normal, ça prend du temps, il y a toute une phase d’ingénierie et de concertation, et le guide sur les schémas directeurs Irve est assez récent, tempère Florence­ ­Girault. Les collectivités ont intérêt à faire ces schémas en partenariat­ avec les opérateurs privés, pour bien ­mailler le territoire, en évitant des offres concurrentes. »

« Avec le privé, c’est la jungle »

« J’invite les syndicats d’énergie à engager le dialogue avec le privé », dit en écho Clément­ ­Molizon, délégué général de l’Avere-France. Mais la situation n’est pas si simple, car les collectivités ne sont pas toujours informées des projets des acteurs privés et les découvrent parfois tard. « Avec le privé, c’est la jungle, ils vont forcément là où c’est rentable, les collectivités ne doivent pas se retrouver à boucher les dents creuses », insiste Jean-Luc ­Dupont, vice­-président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, et président du syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire.

Ce dernier a d’ailleurs interpellé la présidente de la Commission de régulation de l’énergie, ­Emmanuelle Wargon­, pour que soit mis en place un système de péréquation, afin de créer un équilibre entre les endroits rentables et ceux qui ne le sont pas.

De leur côté, les professionnels du bâtiment se plaignent des coûts induits par la réglementation (installation de systèmes de protection incendie automatique dans les parkings, création d’une borne toutes les vingt places de stationnement d’ici à 2025 dans les parkings adossés à des bâtiments non résidentiels…). De plus, dans les copropriétés, décider de l’installation d’une borne en assemblée générale est un chemin de croix, même si la LOM a facilité les choses.

Enfin, la crise énergétique a fait exploser les coûts de fourniture pour certains opérateurs. La route est sinueuse, mais la mutation électrique de la mobilité est inévitable.

Où en est le leasing social ? Promis par Emmanuel Macron pour proposer aux ménages modestes 100 000 voitures électriques à un loyer de 100 euros maximum, le leasing social sera lancé à la mi-2023. A cette date commenceront les « précommandes » de véhicules, leur livraison devant commencer début 2024, a expliqué le Président aux « Echos » le 16 octobre. Le gouvernement cherche la martingale pour que cette manne favorise les véhicules fabriqués en France ou en Europe­, et non les constructeurs chinois, a confié Olivier David, chef du service « climat et efficacité énergétique » à la direction générale de l’énergie et du climat, le 5 octobre, lors d’une audition devant la commission de l’aménagement du territoire­ et du développement durable du Sénat.

« Nous avons un système de péréquation pour couvrir les zones moins rentables » Jean-Luc Dupont, président du syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire (271 communes, 610 100 hab.), maire de Chinon et vice-président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, dont il est le référent « mobilité » « Dès 2012, nous avions imaginé un modèle d’exploitation publique de bornes de recharge dans le but d’écrêter les coûts. Depuis 2018, nous les gérons par le biais d’une société publique locale, Modulo, qui assure l’exploi­tation et la maintenance de 450 points de recharge, sur dix départements adhérents (jusque dans le Grand Est) – et bientôt quatorze. Nous avons instauré un système de péréquation pour couvrir les zones moins rentables. Cette mutualisation a permis de diviser par trois le reste à charge pour les collectivités : 64 euros par mois et par borne en coûts d’exploitation, contre 150 à 180 euros en moyenne. Nous avons été les premiers à faire un schéma directeur des infrastructures de recharge de véhicules électriques, il y a dix ans [sans incitation financière à l’époque, ndlr]. Mais, aujourd’hui, l’autonomie des véhicules électriques a progressé et nous allons redessiner la carte des bornes de recharge, densifier là où il y a des besoins – près des gares, dans les zones touristiques, etc. –, trouver le juste équilibre. Ce n’est pas la ruralité qui pose problème, c’est plutôt l’habitat collectif sans parking, les copropriétés et les secteurs sauvegardés. La péréquation, c’est ce qu’on aurait dû faire pour le numérique si on ne veut pas aggraver les fractures territoriales. » Contact. Jean-Luc Dupont, 02.47.93.53.00.

