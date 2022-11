Aménagement du territoire

Publié le 31/10/2022 • Par David Picot • dans : A la une, actus experts technique, France

Les conférences des Scot avaient jusqu’au 22 octobre pour remettre aux régions des propositions de mise en œuvre du zéro artificialisation nette des sols (ZAN). Riche, l’exercice a aussi confirmé des crispations.

Sur le chemin du zéro artificialisation nette des sols ( ZAN ), ce 22 octobre ­constituait un premier point de passage obligé. Directeur du syndicat du bassin d’Arcachon val de l’­Eyre (1) et référente pour les élus dans les Hauts-de-­France, ­Françoise ­Rossignol confirme : « A l’échelle de nos 48 Scot, nous n’avions pas d’habitudes de travail. » Entre comités techniques et de pilotage aux niveaux départemental et régional, « il a fallu créer une organisation, puis une méthode pour avancer ensemble, avec la région. Avec, au final, la satisfaction d’avoir adopté un ­document à l’unanimité », relate-t-elle. L’une des clés de la réussite ? Etre parvenu à s’affran­chir de l’aspect arithmétique dans lequel le ZAN et son « zéro » peuvent si facilement embarquer.

Les conférences des Scot n’ont donc pas été le lieu d’une répartition territoriale des futurs droits « à consommer » des terres. « Parce que cette mission revient à la région, pointe ­Anthony Douet. Et, de toutes façons, le sujet est trop sensible. Nous n’y serions pas arrivés. » En Pays de la ­Loire, « quand il a été question de chiffres, ça a été très compliqué, chacun essayant d’avoir un peu plus, reconnaît ­Bernard ­Morilleau, président du syndicat mixte du Scot du pays de Retz (2). Avec des territoires ruraux qui se sentent lésés car, ces ­dernières années, la densification s’est surtout faite au sein et autour des grandes villes. Et là, on va leur demander de faire moins 50 % de quasiment zéro ? » De ces remontées, ­Jérôme ­Baratier retient que ces ­conférences « ont surtout permis d’imposer un riche dialogue sur la sobriété foncière », sur fond de pédagogie, auprès d’élus qui doivent revoir leurs modèles de développement et d’aménagement. « C’est certain. Ces instances ont servi d’acculturation des élus à la loi “climat et résilience” », ­convient ­Benoît ­Parent, directeur général de l’établissement public du Scot de la grande région de ­Grenoble (3).

Des tensions sur le décompte des projets

Dans les contributions finales, pas d’objectifs chiffrés donc, mais surtout des indicateurs qualitatifs, « pour aider la région à faire ses propres choix », plaide ­Christine ­Sanchez-Martin, chargée de mission au syndicat mixte du Scot de ­Gascogne (4) et référente pour l’­Occitanie à la Fédération nationale des Scot. Même si, bien sûr, le socle législatif encore mouvant n’a pas aidé…

Tout en rappelant que la trajectoire vers le ZAN en 2050 sera bien conservée, ­Christophe ­Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, a en effet ouvert des possibilités d’adaptation des décrets du 29 avril 2022 : sur la nomenclature des sols artificialisés et sur les objectifs et règles générales du ­Sraddet. Dans quelle mesure ? ­Le ­décompte des projets régionaux et nationaux, prévu à l’échelle ­régionale, ­constitue un gros sujet de tension.

Dans les ­Hauts-de-France, « nous sommes ­concernés par le canal Seine - Nord ­Europe ainsi que par des parkings du ­Brexit et du barreau ferroviaire de ­Roissy, explique ­Françoise ­Rossignol. Si la loi est appliquée en l’état, il ne nous restera quasiment rien en droits à consommer. Nous nous sommes donc entendus (5) sur le fait que ces grands projets doivent être pris en compte au niveau national ! » En ­Auvergne-Rhône-Alpes, la contribution propose, au-delà de la loi, « des critères de différenciation territoriale qui intègrent les efforts réalisés jusque-là », rapporte ­Benoît ­Parent. Autrement dit, que les bons élèves de ces dernières années ne soient pas sanctionnés.

« Les conférences ont également permis de remonter des questions de méthodes, de données et d’ingé­nierie qui ne sont pas au rendez-vous », ­complète ­Jérôme ­Baratier. Référence à l’absence d’un outil ­incontestable de calcul des terres artificialisées depuis dix ans et aux lacunes en matière d’accompa­gnement des collectivités. Ici et là, une forme d’impré­paration de l’Etat a été pointée du doigt, rendant l’exercice « ­compliqué », selon plusieurs acteurs. Au-delà, les ­discussions, notamment sur la ­territorialisation, ont beaucoup porté sur les typologies de ­territoires : l’urbain, le périurbain, le rural, etc. Au point, d’après ­Jérôme ­Baratier, « de faire réapparaître un clivage que les Scot avaient justement vocation à gommer : villes ­contre campagnes ou métropoles ­contre espaces ruraux… Le ZAN tend à créer une anxiété qui peut amener au repli sur soi ou à revendiquer telle ou telle spécificité ». ­« L’enjeu reste plus que jamais de faire bloc, de ne pas se déchirer au niveau local », abonde Anthony ­Douet. Sous-entendu, que Scot et régions s’entendent dans le travail qui reste à fournir.

Février comme date butoir

Sans surprise, les conférences des Scot se sont globalement positionnées pour que la territorialisation soit abordée à l’échelle des Scot ou entre eux lorsqu’ils sont de taille plus modeste. Dans les Pays de la ­Loire, les EPCI devraient prendre le relais. Quoi qu’il en soit, un travail de dentelle attend les régions. Jusqu’où iront-elles dans cet exercice de différenciation, dans le peu de temps qui leur est imparti ? Elles ont jusqu’au 22 février 2024 pour inscrire les objectifs du ZAN dans leur ­Sraddet. Sachant qu’elles doivent aussi intégrer un temps ­incompressible de procédure administrative de dix à douze mois, la date butoir est ramenée à février prochain ! Ensuite, les Scot devront les imiter avant le 22 août 2026, puis les plans locaux d’urbanisme et PLU intercommunaux au 22 août 2027. Le chemin vers le consensus est encore long…

Epineuse nomenclature « Ce sujet n’existe plus ». Faisant état de la présence « d’absurdités », le ministre ­Christophe ­Béchu s’est engagé à ce que le décret du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols soit réécrit. L’ancien maire (­Horizons) d’­Angers a missionné la Fédération nationale des agences d’urbanisme pour ­confronter ce texte à la réalité des territoires et à leurs outils d’observation. Sept agences travailleraient sur le sujet depuis le début de l’été dans le but, notamment, de faire remonter incohérences, biais et points de questionnement. Cette enquête ­technique devrait s’achever courant novembre. Elle pourrait servir de socle à une réécriture du décret définissant les surfaces ­considérées comme artificialisées ou non en début d’­année ­prochaine. Une révision de fond en comble ou à la marge ? En coulisses, quelques associations et autres représentants d’élus s’étonnent toutefois qu’à ce stade il ne leur ait pas été demandé de ­soumettre des propositions…

« Planifier n’est plus une option, mais une nécessité » Michel Heinrich, président de la Fédération nationale des Scot Quel bilan tirez-vous des conférences des schémas de cohérence territoriale ? Le défi est relevé, élus comme techniciens ont volontiers investi cette nouvelle scène de gouvernance. Sur le dialogue à l’échelle du bloc local, puis avec la région, il s’est vraiment passé quelque chose. Au niveau des propositions, les acteurs se sont mis d’­accord pour partager un socle commun, des critères de territorialisation, etc. Sur le principe global, personne ne remet en cause les enjeux de la loi « climat et résilience » et les ambitions du ZAN. Malgré tout, il est clair – et c’est ce que les élus locaux disent – que l’Etat ne les a pas aidés avec la façon dont a été écrite la loi : je pense à des sujets de crispation comme les grands projets, la prise en ­compte des efforts déjà réalisés ainsi que le manque de mesures d’accompa­gnement au niveau ­financier et dans l’ingénierie. De nombreuses tensions remontent. Ne craignez-vous pas, face à l’ampleur de la tâche, une sorte de découragement ? Nous avons, certes, le ZAN mais nous devons aussi nous préparer à la trajectoire « zéro émissions de carbone » d’ici à 2050. Au niveau local, il va falloir hiérarchiser et adapter ces sujets à la réalité de nos territoires. Dans ce contexte, nous nous rendons bien compte que planifier n’est plus une option, mais une nécessité. Cette période d’incertitude doit aussi pousser les élus à rassembler leurs forces à l’intérieur du bloc local, jusqu’aux partenaires publics et privés. Cette loi a la vertu de nous bousculer dans nos métiers.

