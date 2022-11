Quels départements ont le plus bas taux d’enfants de 2 ans scolarisés ?

indicateurs

Publié le 10/11/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu Education et Vie scolaire, France

Obligatoire qu'à partir de trois ans, la scolarisation des plus petits dépend de l'autorisation du maire. Quels sont les territoires avec le moins d'enfants de deux ans scolarisés ? (2/2)

En 2019, l’Insee a recensé 129 353 enfants de deux ans scolarisés sur l’ensemble du territoire, en légère hausse comparé à 2018 (+5%). Mais il reste un grand nombre de petits de cette âge qui n’a pas accès aux bancs de l’école. Pour rappel, le Conseil d’État a réitéré dernièrement la responsabilité de l’édile communal dans l’accès ou non à la scolarité des plus petits. En France, l’obligation n’est effective qu’à partir de trois ans, alors, dans quels départements y a t-il le moins d’enfants de deux ans scolarisés ?

De manière générale, la Haute-Savoie est le territoire métropolitain comptabilisant le taux le plus bas de scolarisation à l’âge de deux. En dernière position en 2019 avec 7,82%, le département reste dans le bas du classement, malgré une légère augmentation de 2 points depuis 2012.

Dans l’ordre, arrivent ensuite les départements de l’Ain (8,11% de scolarisés), de l’Eure (8,16% de scolarisés), de la Savoie (8,32%), de la Moselle (8,40% de scolarisés), du Loiret (8,56% de scolarisés) et de la Seine-et-Marne (8,89% de scolarisés). Au total, 75 départements ne dépassent pas 20% de scolarisation, ce qui représente moins d’un enfant de deux ans sur cinq.

Si l’avantage d’une scolarisation des deux ans serait une meilleure acquisition langagière et une réduction des inégalités sociales des familles, l’inconvénient reste l’accueil spécifique avec du personnel formé et des locaux adaptés, que toutes les communes ne sont pas en mesure de financer. Un espace national de ressources d’accompagnement du programme de maternelle et de mutualisation a été ouvert sur le site Eduscol, pour accompagner les équipes d’écoles.